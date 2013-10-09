دومین کاروان راهیان نور چهارمحال و بختیاری عازم مناطق جنگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کاروان راهیان نور چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر چهارشنبه عازم مناطق جنگی و عملیاتی هشت سال دفاع مقدس شد.

فرمانده سپاه ناحیه شهرکرد در مراسم بدرقه دانش آموزان کاروان راهیان نور گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین جامعه دانش آموزی یکی از اهداف اصلی اعزام دانش آموزان به این مناطق است.

مرادی بیان داشت: دانش آموزان در سفر خود از مناطق جنگی از یادمانهای عملیات های مختلف جنگ بازدید می کنند.

وی ادامه داد: مسابقات مختلفی فرهنگی و برگزاری برنامه فرهنگی نیز برای دانش آموزان در طول سفر در نظر گرفته شده است.

دانش آموزان شرکت کننده در اردوهای راهیان نور با رضایت والدین شرکت کرده اند

معاون پرورشی آموزش و پروش استان چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم گفت: دانش آموزان شرکت کننده در اردوهای راهیان نور با رضایت والدین شرکت کرده اند.

افشین امیریان تصریح کرد: والدین باید در آموزشگاه حضور پیدا کنند و رضایت نامه را امضا و انگشت بزنند تا فرزند آنها اجازه شرکت در اردوهای کاروان راهیان نور را داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به اهداف اصلی کاروانهای راهیان نور، گفت: این اقدام و بازدید دانش آموزان از مناطق جنگی موجب آشنا شدن دلاوریها و ایثارگریهای شهیدان و جانبازان در طول هشت سال دفاع مقدس می شود.