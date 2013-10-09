آغاز احداث نخستین مرکز جامع تکامل کودکان استان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ترک زاده ظهر امروز در آئین افتتاح و بهره برداری از مرکزجامع تکامل کودکان اظهار داشت: مرکز بهداشت شماره یک اصفهان همزمان با هفته كودك با همکاری دانشکده پزشکی، دانشکده توانبخشی و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان و جمعی از خیران سلامت اقدام به احداث مرکز جامع تکامل کودکان کرد.

وی با اشاره به اینکه مرکز جامع تکامل کودکان استان در راستای تشخیص زودهنگام و درمان به موقع اختلالات تکامل کودکان افتتاح می‌شود ، بیان داشت: با توجه به اینکه هر قدر این دسته از اختلالات دیر تشخیص داده شود و دیر درمان شود ضمن صرف هزینه‌های هنگفت ملی، به درمان کامل این کودکان نیز نخواهیم رسید و هر روز بر جمعیت کودکان معلول کشور اضافه می‌شود.

مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان ابراز داشت: مرکز جامع تکامل کودکان در سه طبقه طراحی می‌شود که دو طبقه آن به اقدامات تشخیصی و درمانی رشد و تکامل کودکان اختصاص و طبقه دیگر به مراقبت‌های بهداشتی شامل واکسیناسیون، بهداشت محیط ، سلامت مادر و کودک اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: در بخش رشد و تکامل کودکان این مرکز از توانایی متخصصان مختلفی از جمله نورولوژی اطفال، فیزیوتراپ، شنوایی سنجی و دیگر تخصص‌های مربوط به حوزه کودکان استفاده می‌شود.

ترک زاده با بیان اینکه اختلالات تکاملی کودکان در اکثر موارد توسط خانواده‌های دیرتشخیص داده می‌شود و در زمان شیرخوارگی احتمال شناخت این دسته از اختلالات توسط خانواده بین 2.3 درصد است ، افزود: شناخت این دسته از اختلالات به هنگام راه افتادن کودکان به 5.9 درصد و در زمان دبستان به 11.6 درصد می‌رسد.

سنین قبل از مدرسه مناسبترین زمان شناخت اختلالات تکاملی کودکان

وی یادآورشد: رشد و تکامل کودکان قبل از سنین مدرسه یک نمودار صعودی را نشان می‌دهد و بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در حوزه رشد و تکامل کودکان است و مناسبترین زمان درمان این دسته از اختلالات است .

مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان با بیان اینکه هر ریال سرمایه‌گذاری برای رشد و تکامل کودکان در قبل از مدرسه از سوی خانواده و دولت هفت ریال برگشت مالی و سوددهی دارد ، ادامه داد: این در حالی است که درسنین پس از مدرسه و بالاتر منحنی رشد و تکامل کودکان شکل قوس دار به خود می‌گیرد و سیر نزولی دارد.

ترک زاده اظهار داشت: کودکان در هفت سال اول زندگی خود حساسترین زمان رشد را از نظر بینایی، ادراک، شنوایی، مغزی و جسمی و روحی می‌گذرانند و بسیار آسیب‌پذیر هستند بنابراین دقت و توجه بیشتر مسئولان و حوزه پزشکی را در این عرصه می‌طلبد.

وی با بیان اینکه در عرصه اختلالات تکاملی کودکان اقدامات خاصی تاکنون از سوی مسئولان انجام نگرفته است ، گفت: تکامل زبانی کودکان تا 5 سالگی زمان رشد دارد و این در حالی که در برخی از جنبه‌های رشد زمان محدود است مثل رشد بینایی که یک و نیم سالگی یا رشد شنوایی که تا 3 سالگی فرصت برای تشخیص به موقع اختلالات آن است.

