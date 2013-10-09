خودروهاي رانندگان بدحجاب در شيراز توقيف مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان ظهر چهارشنبه در همایش همیاران پلیس گفت: در آینده ای نزدیک کسانی که موضوعات اخلاقی را حين رانندگي رعایت نکنند خودروهایشان توقیف می شود.

وي از راه اندازی پلیس گشت راهور ویژه خواهران خبر داد و افزود: به منظور برخورد با رانندگاني كه حين رانندگي شئونات اسلامي را رعايت نمي كنند گشتهاي ويژه اي راه اندازي خواهد شد.

فرمانده انتظامي استان فارس در خصوص فعاليت همياران پليس اظهار داشت: براي پررنگ شدن نقش همياران پليس بايد از تمام ظرفيتها استفاده كرد.

سردار سجاديان با تاكيد بر لزوم توجه به بحث آموزش گفت: اگر به اين امر توجه شود در آينده هر فردي مي تواند پليس خود باشد و ديگر نيازي به حضور فيزيكي پليس نيست.