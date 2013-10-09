به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی استان ایلام ظهر چهارشنبه در حاشیه اجرای نمایش "مرگ در زمستان برفی" گفت: هنر تئاتر در فرایند پیشگیری از آسیب های اجتماعی تاثیر گذار است.

وی گفت: زبان هنر بیشترین تاثیر را در افزایش احساس امنیت در جامعه دارد.

وی با تاکید بر اینکه عوامل متعدد و متنوعی در برقراری امنیت و آرامش اجتماعی تأثیر گذارند، گفت: اگر هنر در خدمت پیشگیری از جرم در جامعه قرار بگیرد تاثیر ماندگاری بر روی مردم دارد.

فرمانده انتظامی استان ایلام اضافه کرد: امنیت اجتماعی، یکی از عناصر بنیادی نظم اجتماعی به حساب می آید و میزان و ضریب احساس امنیت یا ناامنی، به سطح برداشت و احساس افراد و مرتبط با تحلیل ها و بررسی های امنیتی بستگی دارد.

وی گفت: زبان هنر و رسانه می تواند نقش مهمی در تقویت ارزش ها و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ایفاء کند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: تاثیر زبان هنر با هیچ فعالیت دیگری قابل مقایسه نیست بنابراین باید تلاش شود که با همکاری سایر نهاد ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی از این ظرفیت بالقوه در جهت پیشگیری از جرم استفاده شود.

این مسئول ادامه داد: پلیس در عرصه فرهنگ سازی تلاش های خوبی کرده است ولی برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید تمامی شهروندان جامعه تلاش کنند.

نيروي انتظامي يک سازمان مکتبي است

فرماندهي انتظامي استان ايلام گفت: نيروي انتظامي يک سازمان مکتبي است که با رويکرد جامعه محوري خود موظف به جلب رضايت و اعتماد مردم است.

وی اظهارداشت: خدمت به مردم و مکتبي بودن در ويژگي بارز کشور است که پليس جمهوري اسلامي ايران را از ساير پليس هاي جهان متمايز کرده است.

وي خاطر نشان کرد: امروز نيروي انتظامي اين ادعا را دارد که يک پليس عقيدتي و مکتبي است که با داشتن روحيه اعتقادي و ايمان هم در برابر قانون و هم مردم و هم مقام معظم رهبري سر تسليم فرود مي آورد.

فرمانده انتظامي استان ايلام با تاکيد بر رويکرد جامعه محوري پليس گفت:امسال پليس با هدف تحقق بخشيدن فرمان مقام عظماي ولايت مبني بر کسب رضابت مندي مردم شعار"اقتدارپليس در سايه؛مردم داري، قانون مداريو روز آمدي را براي شعار امسال انتخاب کرده است که اين وظيفه پليس را حساس تر کرده است.

اين مسئول در ادامه از نيروي انتظامي به عنوان پليس هوشمند و کار آمد ياد کرد و گفت: اين افتخار براي پليس است که با درايت و جلب رضايت مردم توانسته است در مقابل تمام توطئه ها و تهديدات دشمنان ايستادگي نمايند.

سردار دولتي با تاکيد بر ارتقاء مهارت ها و توانمند يهاي پليس اضافه کرد: پليس بايستي در جهت ارتقاء بر بينش عقيدتي و ايماني خود تلاش کرده و مهارت هاي لازم را در جهت پاسخگويي به خواسته هاي مردم ارتقاء دهد.

وي قانون مداري را از ويژگي هاي بارز پليس خواند و تصريح کرد: اگر پليس بتواند در جامعه احقاق حق نمايد و قانون مدار باشد آن زمان مي تواند ادعا کند يک پليس ولايي است.

فرمانده انتظامي استان ايلام با اشاره به اينکه مردم به خوبي عملکرد پليس را زير نظر دارند بر رعايت حقوق شهروندي از سوي کارکنان تاکيد کرد.

وي همچنين گفت: آموزش و آگاه سازي بايستي هم در درون سازمان و هم در بين مردم به صورت ويژه در دستور کار قرار گيرد و بايد همه آحاد مردم نسبت به آسيب هاي جامعه آگاه شوند.