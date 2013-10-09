به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا پيله ور، ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداري از اجراي پروژه گازرساني به شهر خضرآباد اظهار داشت: شهرها و روستاهاي استان يزد به دنبال مصوبات دولت، يك به يك از نعمت گاز طبيعي بهره مند مي شوند.

وي با اشاره به اجراي پروژه گازرساني به خضرآباد در شهرستان صدوق بيان كرد: اين پروژه با اجراي 50 كيلومتر شبكه و نصب یک ایستگاه TBS به ظرفیت پنج هزار متر مکعب بر ساعت انجام شده است که در حال حاضر قابلیت پذیرش 160 خانوار و نصب 150 عدد انشعاب را دارد.

مديرعامل شركت گاز استان يزد با بیان اینکه عملیات گازرسانی به شهر خضرآباد و روستاهای تابعه 60 میلیارد ریال اعتبار نياز دارد، خاطرنشان كرد: تاکنون گازرسانی به 10 روستای تابعه شهر خضرآباد نیز به پایان رسیده است.

پیله ور اظهار امیدواری كرد: با توجه به تمهیدات صورت گرفته، روستاهای باقیمانده در شهر خضرآباد نیز در حداقل زمان ممکن به شبکه گاز طبیعی متصل شوند.

مدیر عامل شرکت گاز استان یزد همچنين با اشاره به عمليات اجرايي گازرساني به شهر مروست عنوان كرد: گازرساني به مروست در حال حاضر از پیشرفت 80 درصدی برخوردار است.

پیله ور، اعتبار برآورد شده براي اجرای این پروژه را نيز 23 میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام كرد و يادآور شد: در حال حاضر عملیات اجرایی شبكه پلی اتیلن این پروژه به طول 30 کیلومتر به اتمام رسیده و اجرای شبکه فلزی نیز در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد افزود: براي گازرسانی به شهر مروست و روستاهای تابعه آن در مجموع 70 کیلومتر شبکه گذاری اجرا و یک ایستگاهCGS به ظرفیت 20 هزار و یک ایستگاه TBS به ظرفیت 10 هزار متر مکعب بر ساعت نصب و راه اندازی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پروژه احداث خط انتقال گاز هرات به مروست به طول 54 کیلومتر و با اعتبار 60 میلیارد ریال در دست اقدام است.

مدیر عامل شرکت گاز استان یزد ميزان پیشرفت پروژه گازرساني به شهر هرات را نيز 80 درصدي خواند و گفت: هم اكنون عمليات اجرايي فاز دوم گازرساني به شهر هرات در دست اقدام است.

پیله ور بيان كرد: تاکنون اجرای30 كيلومتر شبكه پلی اتیلن، نصب یک ایستگاه TBS به ظرفیت پنج هزار متر مکعب بر ساعت صورت پذیرفته و خط تغذیه شهرک صنعتی هرات نیز به طول دو هزار و 200 متر آماده تست است.

وی اعتبار برآورد شده براي اين پروژه را نيز 10 میلیارد و 745 میلیون ریال اعلام كرد.

پيله ور اظهار اميدواري كرد: با تسریع در روند کار، پروژه گازرساني به مروست نيز در موعد مقرر به بهره برداری برسد.

وي يادآور شد: عملیات احداث خط انتقال گاز و فاز اول شبکه داخلی شهر هرات در سال 1390 به بهره برداری رسیده است.

مديرعامل شركت گاز استان يزد، اجراي عمليات گازرساني را منوط به رسيدن اعتبار دانست و افزود: يكي از درآمدهاي شركت گاز، قبوض گاز است و در صورتي كه مردم مالغقبوض خود را به موقع پرداخت كنند، در اجراي پروژه‌ها تسريع خواهد شد.