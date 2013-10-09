برنامه ریزی برای احداث 10 تقاطع غیرهمسطح در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبری ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست فوق العاده شورای اسلامی شهر اظهار داشت: این طرح در قالب لایحه ای سه فوریتی به شورای اسلامی تحویل داده شد که پس از بررسی توسط اعضای شورا به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در این طرح 10 مسیر پرتردد در شهر در نظر گرفته شده است تا برخی مشکلات ترافیکی و همچنین مشکلات رفت و آمد خودروها و وسایل نقلیه عمومی با اجرای آن حل شود.

اکبری با اشاره به مسیر های مورد نظر شهرداری برای ایجاد این تقاطع ها گفت : تقاطع های خیام و گلشهر در مسیر جاده ائل گلی ، ورودی وادی رحمت در اتوبان شهید کسایی ، میدان آذربایجان ، راه آهن و تقاطع غیر همسطح پل قاری ، خیابان دکتر حسابی به اتوبان شهید کسایی و استاد شهریار به ولی عصر (عج) از جمله مهم ترین تقاطع های مورد نظر برای احداث در مسیرهای یاد شده هستند.

وی افزود : طبق نظر اعضای شورای شهر از میان تقاطع های یاد شده، احداث تقاطع های غیرهمسطح در میدان راه آهن ، پل قاری و میدان آذربایجان باید در اولویت قرار داده شود که در روزهای آتی شاهد اولیت بندی این طرح ها و آغاز مراحل اجرایی برخی از آنها خواهیم بود.

سرپرست شهرداری تبریز با بیان اینکه امیدواریم با احداث این تقاطع ها زمینه برای کاهش حجم ترافیک در مسیرهای یاد شده فراهم شود، گفت : برخی از این پروژها ها در بودجه سال جاری پیش بینی شده و برخی دیگر نیز برای سال بعد در دستور کار قرار خواهد گرفت.