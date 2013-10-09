به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیگدلو عصر چهارشنبه در جریان دیدار با مسئولان انتظامی شهرستان پردیس اظهار داشت: نامگذاری این هفته تحت عنوان ناجا نشان از قدرشناسی مردم و مسئولان از زحمات و خدمات صادقانه امنیت سازان ایران اسلامی است.

وی ادامه داد: حس امنیت جاری و ساری در کشورمان مرهون تلاش شبانه روزی فرزندان غیور این مرز و بوم اسلامی در نیروی انتظامی است، امروز لباس مقدس پلیس در میان آحاد امت اسلامی مورد پذیرش و مصداق آرامش است.

این مسئول اضافه کرد: این نیروی خدوم و ولایی در شهرستان پردیس برغم کاستی های موجود در مباحث امکاناتی، ادواتی، تجهیزاتی و نیروی انسانی بواسطه مدیریت و فرماندهی فردی لایق زحمات بسیاری را متقبل شده و کارنامه بسیار خوبی را ارائه داده است، هرچند معنای این سخن فقدان مشکلات در منطقه است.

ابراز رضایت از خدمات نیروی انتظامی پردیس

بیگدلو افزود: مجموعه فرمانداری شهرستان پردیس از خدمات انتظامی ارائه شده از سوی فرماندهی انتظامی شهرستان رضایت کامل دارد و قدردانی از همه این عزیزان را وظیفه خود می داند.

فرماندار شهرستان پردیس با بیان اینکه زیرساختهای پردیس تناسبی با رشد جمعیتی آن ندارد، گفت: امنیت پایه ای ترین نیاز امروز شهرستان پردیس است که عمده زحمت تأمین آن بر دوش نیروی انتظامی است.

وی تصریح کرد: در قالب مسکن مهر بعنوان اقدامی خوب از دولت دهم و تداوم شایسته آن از سوی دولت یازدهم، جمع کثیری از هموطنان از اقصی نقاط استان تهران در شهر جدید پردیس ساکن می شوند که باید پذیرای آنها بود.

همراهی سپاه و نیروی انتظامی در تأمین امنیت پردیس

این مسئول همراهی مجموعه سپاه پاسداران ناحیه پردیس و بسیجیان این شهرستان با نیروی انتظامی در مسیر تأمین امنیت منطقه را تعاملی ستودنی خواند و گفت: در این بین نباید از خدمات شایسته سپاه پاسداران و بسیجیان شهرستان پردیس غافل شد.

بیگدلو تصریح کرد: سپاه پاسداران در عرصه هشت سال دفاع مقدس نقش بسزایی در اداره و پیشبرد خط مقدم رزمندگان اسلام برابر سپاه کفر و شیطان داشت.

فرماندار شهرستان پردیس ادامه داد: هرگز نمی توان آن روزهای عشق و حماسه را فراموش کرد که چگونه فرزندان غیور این مرز و بوم ولایی با دستان خالی با ارتش تا بن دندان مسلح بعث و حامیان پرشمار غربی و شرقی آن رژیم سفاک به مبارزه پرداختند.

کاهش هزینه های امنیتی در سایه فرهنگ سازی

وی، فرهنگ سازی در مجموعه هایی همچون آموزش و پرورش را راهی برای کاهش هزینه های امنیتی در کشور دانست و گفت: در حال حاضر هزینه های هنگفتی بر دوش مردم این کشور در راستای افزایش ضریب امنیتی سنگینی می کند.

این مسئول ادامه داد: حال آنکه می توان هزینه هایی از این دست را در سایه حرکت به سوی فرهنگ سازی به حداقل ممکن رساند، نمونه چنین توفیقاتی را می توان در فرهنگ سازی برای بستن کمربند ایمنی و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جستجو کرد.

بیگدلو اضافه کرد: باید به این نکته توجه داشت که صرف انتظار از نیروی انتظامی برای تأمین امنیت صحیح نیست، بلکه باید هر فردی در جامعه از همان جایگاه خود برای افزایش ضریب این شاخص مهم توسعه، تلاش کند.

نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی است

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس در ادامه این دیدار با بیان اینکه نیروی انتظامی مظهر اقدار ملی است، اظهار داشت: طبق سخنان چند روز گذشته فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقتدار این نیرو همان اقتدار ملی است.

سرهنگ مهیار رستگاری ادامه داد: نیروی انتظامی یکی از نهادهای کشور در زمینه تولید امنیت است و نباید فراموش کرد که این مجموعه تنها ارگان در تأمین این مهم نیست.

این مسئول اضافه کرد: در این زمینه سه رکن اصلی مندرج در شعار هفته ناجا یعنی مردم داری، روز مداری و قانون مداری باید صورت اجرایی به خود گیرد، با توجه به ارکان یاد شده می توان اقتدار لازم برای تأمین امنیت را کسب کرد.

رستگاری افزود: در زمینه قانون مداری پلیس نباید برای اموری نظیر کشف جرایم از هر راهی استفاده کند؛ بر این اساس زحمتکشان و فعالان در عرصه امنیت سازی نیروی انتظامی شهرستان پردیس همواره به قانون مداری در همه امور و وظایف ذاتی توصیه می شوند.