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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۱۰

اننتظاري هروي:

اهتمام شوراي چهارم مشهد درحل مسائل زيست محيطي/ توسعه خدمات با نگاه عدالت محور باشد

اهتمام شوراي چهارم مشهد درحل مسائل زيست محيطي/ توسعه خدمات با نگاه عدالت محور باشد

مشهد - خبرگزاري مهر: نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد از حمايت شوراي چهارم در تدوين راهبردها در مسائل زيست محيطي مشهد خبر داد و گفت: فعاليت هاي اقتصادي كه سبب تخريب محيط زيست مي شوند از نظر قانون پذيرفته نيست.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن انتظاری هروی ظهر چهارشنبه در اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست اظهار کرد: بخش هاي خصوصي، عمومي و مردمي متولي حفظ محيط زيست شهري هستند.

وي با بيان اينكه توسعه شهرها و رشد سریع شهرنشینی باعث عدم توازن در توزیع خدمات شهري شده بيان كرد: مشکلات زیست محيطي در شهر ها از خود تکنولوژی سر چشمه نمي گيرد بلكه مردم با عدم توجه به نتایج نامطلوب تکنولوژی پیامد‌های ناگوار زیست محیطی را ايجاد مي كنند.

وي خواستار برقراري عدالت در خدمات شهري شد و افزود : امكانات و خدمات شهري مانند دسترسي به فضاي سبز و مكان هاي تفريحي، آموزشي و فرهنگي بايد در اختيار همگان باشد.

نگاه عدالت محور در توسعه خدمات بايد مدنظر قرار بگيرد

وي تاكيد كرد: نگاه عدالت محور بايد در ارائه خدمات شهري مدنظر قرار بگيرد و فضاي سبز، آب سالم و هواي سالم و تامين آرامش و امنيت بايد عادلانه در مناطق شهري گسترده شود.

به گفته انتظاري هروي فعاليت هاي اقتصادي كه سبب تخريب محيط زيست مي شوند از نظر قانون پذيرفته نيست و حفاظت از محيط زيست يك وظيفه عمومي محسوب مي شود.

وي با بيان اينكه بخش هاي خصوصي، عمومي، مردمي متولي اين امر هستند افزود: شهرداري ها و سازمان حفاظت از محيط زيست در بخش شهري نقش پر رنگ تري را ايفا مي كنند.

وي به اهتمام شوراي چهارم شهر مشهد در تدوین راهبرد برای حل مسائل زیست محیطی تاكيد كرد و گفت: ایجاد کمربند سبز، جلوگیری از قطع درختان، اجرای قانون نحوه جلوگیری از آلودگی‌های شهر، توسعه آموزش محیط زیست در قالب فرهنگ‌سازی با کمک رسانه‌های از آن جمله است كه شورا از آن حمايت خواهد كرد.

کد مطلب 2152722

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