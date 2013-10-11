به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دنی بویل که ظاهرا از ساخت موضوع هایی در ژانر سرقت لذت می برد، اعلام کرد کارگردانی فیلم داستانی بر اساس مستند "تصادف و سرقت: داستان پلنگ‌های صورتی" را برعهده گرفته است.

کریستین کولون تهیه کننده‌ای که سال هاست با بویل همکاری می‌کند کار تهیه این فیلم را برعهده گرفته است.

این مستند که تابستان پیش اکران شد درباره موفق ترین سارقان الماس جهان است و مخاطب را با خود به جهان سیاه تجارت جهانی این جواهر ارزشمند می برد. در طول این فیلم مستند با چند تن از تبهکاران دست‌اندرکار این تجارت نیز گفتگو شده است.

بویل به تازگی کارگردانی "خلسه" را به پایان برده که در این فیلم به سرقت نقاشی‌های مشهور پرداخته است. گفته می شود کمپانی برادران وارنر مشتاق بودند دنی بویل کارگردانی "تک تیرانداز آمریکایی" را انجام بدهد ولی در نهایت کلینت ایستوود را برای این کار انتخاب کردند.

به گفته منابع خبری بویل این مستند را تماشا کرده و از آن لذت برده و تصمیم گرفته است آن را به فیلم سینمایی بازگرداند.

جرم و جنایت معمولا در فیلم های بویل جایگاه اصلی را به خود اختصاص می‌دهد.

مستند اصلی "تصادف و سرقت" قرار است 16 اکتبر اکران خود را در بریتانیا آغاز کند.

دنی بویل 57 ساله کارگردان انگلیسی برنده جایزه اسکار و گلدن گلوب و تهیه‌ کنندگی فیلم هایی چون "ترینسپاتینگ"، "28 روز بعد"، "آفتاب" و "میلیونر زاغه ‌نشین" را در کارنامه اش دارد.