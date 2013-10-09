امنیت و اقتصاد مکمل یکدیگر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش اصناف، پلیس و امنیت افزود: اصناف باید به هشدارهای پلیس توجه خاص داشته و ضوابط و قوانین را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه این همکاری بین پلیس و اصناف زمینه‌ های فضای سالم کسب و کار را بیش از گذشته در جامعه فراهم کرده است، ادامه داد: صاحبان اصناف باید ضمن همکاری بیشتر با پلیس و لزوم اجرایی کردن توصیه‌های پلیس در ارتقای امنیت گام بردارند.

وی به بحث آداب کسب و کار اشاره کرد و بیان داشت: امانت داری بی نیازی می آورد و بخش عمده پرونده های ما خیانت درامانت است.

واعظی افزود: وظیفه دستگاه ها نسبت به یکدیگر بسیار مهم است و باید بایکدیگر تعامل بیشتری داشته باشیم.

وی به بحث معتمدین کلانتری ها اشاره کرد و بیان داشت: باید یک شورایی از معتمدین و بازنشستگان درکلانتری ها تشکیل شود تا حجم پرونده ها کاهش پیدا کند.

فرمانده نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی بیان کرد: اقتدار پلیس درسایه مردم داری است و بهترین نیروهای پلیس مردم هستید.

وی ادامه داد: توفیقات پلیس در گرو توفیقات مردم بوده که این امر باعث شده که خراسان جنوبی امن ترین استان کشور باشد.

رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان جنوبی نیز این همایش با بیان اینکه وظیفه نیروی انتظامی برقراری نظم و امنیت جامعه است، اظهارکرد: این وظیفه تنها برعهده پلیس نیست و همه اقشار جامعه در تامین آن نقش دارند.

سرهنگ معینی مقدم با بیان اینکه اصناف نقش بسزایی در تامین امنیت عمومی دارند، گفت: اصناف و بازاریان خراسان جنوبی تا کنون تعامل بسیارخوبی با نیرووی انتظامی داشته اند.

وی افزود: درسال گذشته 78 جلسه تعاملی بین اداره اماکن و اصناف در استان برگزار شده است.

وی به به اموزش اصناف اشاره و تصریح کرد: از سوی نیروی انتظامی استان در سال گذشته 64 ساعت جلسه اموزشی برای اصناف برگزار شده که ضوابط و هشدارهای پلیسی آموزش داده شده است.

رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان جنوبی گفت: تقاضای پلیس از بازاریان استان استحکام مغازه ها برای جلوگیری از سرقت، عدم بکارگیری اتباع خارجه در مغازه ها و رعایت حجاب و عفاف درسطح شهر و بازار است.

لباسها و مانکن های غیر مجاز در بازار استفاده نشود

معاون دادستان عمومی وانقلاب بیرجند نیز در این همایش گفت: یکی از اهداف ما برقراری تعامل بیشتر بین مردم،نیروی انتظامی و دادگستری است.

ابوالفضل مرادی افزود: هرچه تعامل بیشتر، تخلف کمتر است که در این راستا باید آموزش اصناف جدی تری مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان داشت: رعایت حفاظت فیزیکی با کمترین هزینه از وقوع جرم جلوگیری کرده و زمینه سرقت و ورود پرونده ها به دادگستری را کاهش می دهد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب بیرجند ضمن هشدار به اصناف افزود: اکنون کلاهبرداری تلفنی و جرایم رایانه ای زیاد شده است و باید دقت فراوان شود.

وی به بحث حجاب وعفاف اشاره کرد و ادامه داد: باید در بازار فروشندگان و صاحب کسبه اخلاق و حجاب را رعایت کرده و از لباسها و مانکن های غیر مجاز استفاده نکنند.

رئیس مجمع امور صنفی بیرجند نیز در این همایش با بیان اینکه خراسان جنوبی یکی از استانهای امن کشور است، بیان داشت: ضریب امنیت در استان مطلوب است اما باید بیشتردقت شود وتعامل ما با پلیس در بالاترین درجه باشد.

مرتضی یزدان شناس گفت: حفظ امنیت بیشترین ثمرات را برای اصناف دارد و امنیت بالاترین نعمت است.

وی در ادامه به بحث ورود کالاهای غیر مجاز به شهر بیرجند اشاره کرد و تصریح کرد: قبل ازورود به شهر باید کالاها مورد توجه قرار گیرد.

یزدانشناس گفت: ما در بیرجند تولیدی مانکن و لباسهای با نوشته غیر مجاز نداریم بلکه از شهرهای بزرگ واردات داریم که قبل از ورود باید تدابیری در این زمینه اندیشیده شود.