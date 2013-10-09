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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۱۲

دفتری در گفتگو با مهر:

ارزش معاملات بورس کرمانشاه 19 درصد کاهش یافت

ارزش معاملات بورس کرمانشاه 19 درصد کاهش یافت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست بورس منطقه ای کرمانشاه گفت: ارزش معاملات این هفته تالار بورس کرمانشاه با 19 درصد کاهش به 159 هزار و 572 ریال رسید.

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه تعداد 36 هزار و 848 هزار سهم و حق تقدم به ارزش 159 هزار و 572 میلیون ریال معامله شد.

دفتری گفت:  در پایان هفته منتهی به 17 مهر ماه سال جاری شر کت های نفت و گاز پارسیان، بانک صادرات و پالایش نفت بندر عباس بیش ترین تقاضای خرید را داشته اند.

وی افزود: شرکت های پتروشیمی کرمانشاه و پالایش نفت بندر عباس نیز در این هفته بیش ترین تقاضای فروش را داشتند.

سرپرست دفتر منطقه ای بورس کرمانشاه تصریح کرد: در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه بانک صادرات و پالایش نفت بندر عباس بیش ترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده اند.

وی در پایان از ایجاد 122 کد معاملاتی جدید در تالار بورس کرمانشاه خبر داد.

کد مطلب 2152729

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