ارزش معاملات بورس کرمانشاه 19 درصد کاهش یافت

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه تعداد 36 هزار و 848 هزار سهم و حق تقدم به ارزش 159 هزار و 572 میلیون ریال معامله شد.
دفتری گفت: در پایان هفته منتهی به 17 مهر ماه سال جاری شر کت های نفت و گاز پارسیان، بانک صادرات و پالایش نفت بندر عباس بیش ترین تقاضای خرید را داشته اند.
وی افزود: شرکت های پتروشیمی کرمانشاه و پالایش نفت بندر عباس نیز در این هفته بیش ترین تقاضای فروش را داشتند.
سرپرست دفتر منطقه ای بورس کرمانشاه تصریح کرد: در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه بانک صادرات و پالایش نفت بندر عباس بیش ترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده اند.
وی در پایان از ایجاد 122 کد معاملاتی جدید در تالار بورس کرمانشاه خبر داد.
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