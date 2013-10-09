برگزاری مسابقه خاطره نویسی در آرامگاه حافظ/ بازدید رایگان از آرامگاه حافظ در 20 مهرماه

به گزارش خبرگزاري مهر، به مناسبت بزرگداشت یادروز حافظ مسابقه خاطره نویسی با موضوع حافظ در مجموعه فرهنگی آرامگاه حافظ برگزار خواهد شد.

در این مسابقه که از تاریخ 18 لغایت 23 مهرماه سال جاری در فضای باز آرامگاه حافظ برگزار می شود علاقمندان می توانند خاطرات خود را با موضوع حافظ و آرامگاه حافظ در دفاتر خاطرات پیش بینی شده در مجموعه آرامگاه حافظ به یادگار بگذارند.

برپایی نمایشگاه کلک خیال انگیز در حوض ماهی آرامگاه سعدی

به مناسبت بزرگداشت یادروز حافظ، نمایشگاه تصویر سازی اشعار حافظ در مجموعه فرهنگی سعدیه برگزار خواهد شد.

نمایشگاه کلک خیال انگیز شامل آثار تصویر سازی الهه یزدانی با موضوع غزلیات حافظ و آثار تصویر سازی هانی بهره مند جو با موضوع آب در حوض ماهی مجموعه فرهنگی سعدیه برپا خواهد شد.

این نمایشگاه که با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و حوزه هنری استان فارس برگزار می شود از تاریخ 18 تا 26 مهر ماه از ساعت هشت صبح تا 20و 30 دقيقه شب جهت بازدید علاقمندان دایر خواهد بود .

کارگاه کودک و صنایع دستی در آرامگاه حافظ برپا مي شود

به مناسبت بزرگداشت یادروز حافظ و تقارن با هفته کودک ، کارگاه زنده آثار هنرمندان و صنعتگران کوچک استان فارس با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه تعاونی صنایع دستی فارس در مجموعه فرهنگی حافظ برگزار می شود.

در این کارگاه کودکان هنرمند فارس در مجموعه آرامگاه حافظ به خلق زنده آثار هنری و صنایع دستی در رشته های نقاشی ، سفال و قالی بافی می پردازند.

همچنین به کودکان علاقمند و خانواده های آن ها به منظورآشنا شدن با هنرهای سنتی و صنایع دستی به صورت زنده آموزش داده می شود.

بازدید رایگان از مجموعه فرهنگی آرامگاه حافظ در روز 20 مهرماه

به مناسبت بزرگداشت یادروز حافظ روز شنبه مورخ 20 مهرماه، بازدید از مجموعه فرهنگی آرامگاه حافظ برای عموم رایگان است.

برگزاری نمایشگاه کتاب حافظ در مجموعه فرهنگی آرامگاه حافظ

نمایشگاه کتاب با موضوع حافظ در مجموعه فرهنگی آرامگاه حافظ برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه که از تاریخ 18 لغایت 23 مهرماه جاری در دفتر انجمن دوستداران حافظ در مجموعه فرهنگی آرامگاه حافظ از ساعت 8 صبح لغایت 9 شب دایر است کتابهایی با محوریت و موضوع حافظ در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.