به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه اجلاس آمبودزمان در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت ثبت اموال مسئولان دولتی گفت: دفترچه ای از سوی رئیس قوه قضائیه به ریاست جمهوری ارسال شده تا رئیس جمهور و معاونان و تمامی وزراء لیست کامل اموال خود را در این دفترچه به قوه قضائیه اعلام نمایند.

وی همچنین در مورد جابجایی ساختمان وزارت دادگستری گفت: هنوز قطعی نیست که به کجا برویم.

وزیر دادگستری در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نوعی ابهام در گفته های شما در پیگیری پرونده موسوی و کروبی وجود دارد، گفت: این نظر شما است، ما کاملا شفاف صحبت کرده ایم. پیگیری بحث حقوق شهروندی از وظایف وزیر دادگستری است، البته هر کس که قبلا پرونده در اختیار او بوده است الان هم تصمیم گیری در اختیار او است. من مسئول رسیدگی نیستم، ولی می‌توانم پیگیری کنم.

پورمحمدی در مورد لایحه فرزندخواندگی نیز گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم است در موضوع این تبصره دقت لازم را بدون دغدغه داشته باشند تا بر اساس اصول شرعی و طبق قوانین کشور این ماده از لایحه به درستی تدوین شود.

وی همچنین گفت: به دلیل اجلاس نتوانستم در سفر رئیس قوه قضائیه به استان آذربایجان غربی باشم، ولی به سرعت خود را به ارومیه می رسانم.