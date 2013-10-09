اعتبارات خوبي از عوارض كارخانجات به روستاهاي اردكان اختصاص يافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش امروز در ادامه رسیدگی به مشکلات محلات شهر و بخشهای تابعه شهرستان اردكان، به همراه جمعی از مدیران کل استان يزد، جلسه ای به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم روستای ترک آباد در مسجد اين روستا برگزار کرد.

تابش در اين مراسم، رفع مشکلات و کمبودهای فراروی مردم و فراهم کردن بسترهای لازم برای رضایتمندی آنان را وظیفه تک تک مسئولان دانست و حضور در جمع صمیمی مردم و دیدار چهره به چهره با آنان را در شناخت و اولویت بندی بهتر مشکلات و نواقص و پاسخگویی و رسیدگی سریعتر به آن موثر برشمرد.

وی اظهار داشت: به مدد توسعه صنعتی و اقتصادی شهرستان، اعتبارات بسیار خوبی از محل عوارض پرداختی کارخانجات به روستاهای شهرستان از جمله ترک آباد اختصاص یافته است و پروژه هایی همچون احداث ساختمان دهیاری، نصب آب شیرین کن، احداث پارک، ساماندهی گلزار شهدا و احداث سالن چند منظوره، مرمت چند آب انبار، مشارکت در احداث سالن ورزشی شهید یوسفی، مرمت و بهسازی معابر و ... صورت گرفته است.

نماينده مردم اردكان در مجلس اظهار اميدواري كرد: عوارض كارخانجات بتواند براي رفع مشكلات روستاهاي اين شهرستان كارگشا باشد و گامي در مسير توسعه و پيشرفت روستاها باشد.

تابش در اين راستا به اختصاص مبلغ قابل توجهی از محل عوارض آلایندگی به روستای ترک آباد در شش ماهه اول سال جاری و واریز مبالغی به صورت مستمر از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب دهیاری این روستا اشاره کرد و يادآور شد: چنانچه برنامه ریزی بهتری برای هزینه کرد این اعتبارات از طرف دهیاری و شورای روستا صورت گیرد، بسیاری از مشکلات مردم برطرف خواهد شد.

وي بر برنامه ريزي دقيق از سوي دهياران براي هزينه كردن اين اعتبارات تاكيد و تصريح كرد: با اين اعتبارات بايد بهبود وضعيت در روستاها را پس از مدتي به وضوح شاهد باشيم.

نماینده مردم اردکان در مجلس، همچنین به برخی از مسائل و نیازهای مردم روستا اشاره کرد و خواستار پاسخگویی مدیران مربوطه و ارائه راهکار برای حل آن شد.

تابش تاكيد كرد: همه مسئولان وظيفه دارند مشكلات روستاها را نيز همانند مشكلات شهرها و مركز استان، مورد بررسي قرار دهند و براي رفع اين مشكلات اقدام كنند.

وي تصريح كرد: با رفع مشكلات است كه از مهاجرت هاي بي رويه به شهرها جلوگيري شده و انگيزه لازم براي ماندگاري جوانان در روستاها ايجاد مي شود.

در اين مراسم، مدیرعامل آب منطقه ای، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرعامل شرکت توزیع برق، مدیرکل نوسازی مدارس، معاونان ادارات کل میراث فرهنگی و آب و فاضلاب شهری استان و فرماندار اردکان در خصوص مسائل و مشکلات مطرح شده توضیحاتی ارائه و نسبت به رفع آنان قول مساعد دادند.

مديرعامل شركت توزيع برق و رئيس جهاد كشاورزي استان يزد در جمع مردم ترك آباد اردكان

از جمله تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه می توان به تخصیص اعتبار در سال جاری براي مرمت جاده بین مزارع، صدور مجوز حفر چاه برای فضای سبز روستا، تکمیل ساختمان مدرسه و سالن ورزشی روستا به صورت مشارکتی، ثبت نخل تاریخی و مرمت چند آب انبار و مسجد جامع روستا به صورت مشارکتی، اجرای روشنایی جاده دانشگاه، مرمت حفاریهای صورت گرفته و تکمیل پروژه های آب و فاضلاب روستایی و .... اشاره کرد.

در اين مراسم همچنين از سوي مسئولان استان يزد و نماينده مردم اردكان و مسئولان شهرستان اردكان، از اعضاي دور سوم شوراي اسلامي روستاي ترك آباد تجليل شد.