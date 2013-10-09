تجلیل اداره کل ورزش و جوانان قم از افتخارآفرینان کشتی، رزمی و بدمینتون

حمید نریمان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قدردانی از دستاوردها و افتخاراتی که عزیزان ورزشکار ما در میادین مختلف داخلی و برون مرزی رقم زده اند، امروز به شکل باشکوهی با حضور مسئولان اداره کل و هیئت های ورزشی مربوطه برگزار شد.

وی با اشاره به برگزاری آیین تجلیل از قهرمانان رزمی، کشتی و بدمینتون افزود: در آستانه روزهای پایانی مهر ماه و نزدیک شدن به هفته تربیت بدنی و ورزش (26 مهر ماه) اداره کل ورزش و جوانان در برنامه ای فرهنگی از افتخارآفرینان و قهرمانان سه رشته ورزشی قم تجلیل کرد.

نریمان ابراز داشت: بر این اساس امروز مراسمی با حضور عباس جهان بینی مدیر کل ورزش و جوانان، سیدمهدی غیاثی معاون توسعه امور ورزش، سیده لیلا عنبری رئیس گروه هماهنگی امور ورزش بانوان، روسای هیئت های کشتی، بدمینتون و دبیر هیئت ورزش های رزمی در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.

مسئول گروه قهرمانی معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم اضافه کرد: در این مراسم به پاس افتخارآفرینی در میادین داخلی و برون مرزی از ورزشکاران رشته های کشتی فرنگی، بدمینتون و ورزش های رزمی که توانسته اند در سال جاری مدال و عناوین ارزشمندی را برای ورزش قم از مسابقات مختلف کسب کنند، قدردانی شد.

وی یاد آور شد: در این مراسم با شکوه از هادی علیزاده پورنیا، علی فتاحی منش و مهدی ابراهیمی دارنده مدال های طلا، نقره و برنز مسابقات جهانی، آسیایی و بین المللی قدردانی و تجلیل شد، ضمن اینکه رضا اکرام فرد، علی مختاری، محمدجواد صادق و خانم خدیجه رضایی به پاس افتخارآفرینی در رقابت های ووینام قهرمانی جهان در فرانسه تجلیل شدند.

نریمان بیان داشت: همچنین ورزشکاران موفق رشته بدمینتون استان قم یعنی محسن صادقیان، علیرضا یزدانی، محمدباقر ترابی، سیدنعیم الدین موسوی نژاد، محمدمعین کشاورز و عرفان ناصری نیز به پاس کسب موفقیت در رقابت‌های قهرمانی کشور تجلیل شدند.

وی افزود: در بخش پایانی این مراسم از محمدرضا مطیع مربی قمی تیم ملی بدمینتون بزرگسالان کشورمان و همچنین خانم سعیده سادات خلیل مربی قمی تیم ملی والیبال جوانان نیز تجلیل شد، ضمن اینکه روح الله میکائیلی مربی قمی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان نیز مورد تجلیل قرار گرفت.