آموزش آمارگیران بنیاد مسکن استان قزوین آغاز شد

احمد فیروزی در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور آموزش صحيح مباني علمی و اجرايي طرح آمارگيري مسكن روستايي كه سومين دوره آن امسال اجرا می شود 22 نفر از آمارگيران عضو ستاد اجرايي طرح در مركز آموزش و پژوهش استانداري قزوين آموزش می بینند.



وی افزود: این افراد به مدت پنج روز با مباني کلی و سایر موارد علمی شامل: فرم هاي پرسشگري، تكنيك ها و روش تكميل اطلاعات دریافت شده از واحدهاي مسكوني نمونه و ساير موارد بطور كامل آشنا مي شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین تصریح کرد: يكي از دقيق ترين آمارهاي كسب شده در طرح هاي آمارگيري در سطح کشور از مسکن روستایی است که این کار با حضور مستمر آمارگیران در روستاها و آموزشهای دقیق تخصصی صورت گرفته زیرا آمارگیران از مجموعه نظام فنی روستایی انتخاب و بکارگرفته شده اند.



وي بیان کرد: اميدواريم اطلاعات كسب شده به تشكيل بانك اطلاعاتي و آماري مناسبي براي برنامه ريزان و دست اندركار امور عمراني روستاها، به خصوص امور مسكن و روستايي منجر شود.



فيروزي اظهارداشت: نخستين طرح آمارگیری با هدف پيشگيري از حوادث در استان از سال ۸۲ آغاز شد گفت: در زمان اجراي طرح، ساخت و سازها و بهسازي و مقام سازي منازل روستايي مانند امروز نبود اما در سال ۸۷ و در دومين مرحله طرح آمارگيري جامع مسكن روستايي که با هدف تعميم آمارهاي ارائه شده در سطح شهرستان ها اجرا شد توانست در آمار نفوس و مسكن كشور نيز تاثيرگذار باشد.



مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین طرح ملي آمارگيري را از ويژگي هاي مسكن روستايي در روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار دانست و گفت: از ۸۲۱ روستاي داراي سكنه استان قزوين ۶۲۲ روستا بالاي ۲۰ خانوار است كه اين طرح به صورت تصادفي توسط مركز آمار، بنياد مسكن و مجري طرح در ۱۸۳ روستا با دو هزار و ۷۱۲ واحد مسكونی در مدت يك ماه اجرا خواهد شد.



فیروزی بیان کرد: در سومين مرحله اجراي طرح ويژگي واحدهاي مسكوني در بافت روستايي، شناحت عمومي روستا و نحوه واقع شدن آن در مناطق مختلف و تغييرات ايجاد شده در واحدهاي مسكوني پس از بهسازي و مقاوم سازي مورد توجه قرار می گیرد.



سومين طرح ملي آمارگيري از ويژگي هاي مسكن روستايي بصورت نمونه اي همزمان با سراسر كشور از ۲۰ مهر ماه جاري به مدت يك ماه در استان قزوین اجرا خواهد شد.