به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامعلی جودکی ظهر چهارشنبه در نشست فرمانده و کارکنان نیروی انتظامی شهرستان ازنا با فرماندار و اعضای شورای تامین با گرامیداشت هفته ناجا تعامل و همکاری شورای تامین را یکی از مهمترین عوامل برقراری امنیت مطلوب در این شهرستان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه آمار وقوع جرم در شهرستان ازنا قابل مقایسه با سایر نقاط کشور نیست اظهار داشت: بر اساس معیارهای امنیتی شهر ازنا یکی از امن ترین شهرهای کشور است.

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا همچنین با اشاره به برخورد با چند تن از اراذل و اوباش در این شهرستان بر برخورد قاطع با اخلالگران در نظم عمومی تاکید کرد.

نام نیروی انتظامی تداعی کننده امنیت و آرامش است

فرماندار شهرستان ازنا نیز در این نشست با تبریک هفته نیروی انتظامی به نیروهای جان بر کف انتظامی گفت: نام نیروی انتظامی تداعی کننده امنیت و آرامش است.

محمود بوالحسنی با اشاره به درگیری و ناامنی در سایر کشورهای منطقه اظهار داشت: امروز ایران اسلامی یکی از امن ترین کشورهای دنیا است و این امنیت به برکت ایستادگی ملت ایران و ایثارگری فرزندان این ملت است.

فرماندار شهرستان ازنا همچنین با اشاره به نقش مهم امنیت در سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی گفت: برای افزایش سرمایه گذاری علاوه بر برقراری امنیت انتظامی ، ایجاد امنیت روانی نیز نقش موثری دارد.

بوالحسنی با بیان اینکه با تلاش های شبانه روزی نیروی انتظامی امنیت مطلوبی در شهرستان ازنا برقرار است از تلاش های مستمر نیروهای انتظامی تقدیر کرد.