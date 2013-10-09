تبریز رتبه اول کشور را در کاهش سوانح رانندگی کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب وحید کیا ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از فرهنگیاران و همیاران پلیس راهور شهر تبریز گفت: اداره آموزش و پرورش استان یکی از نهادهایی که تلاش های بسیار مستمری در امر آموزش فرهنگ رانندگی داشته و در طی چندین سال اخیر قدمهای مثبتی در جهت آموزش معلمان و مربیان و نیز دانش آموزان برداشته است.

وی ادامه داد : باید آموزش های مناسب در خصوص فرهنگ صحیح رانندگی به دانش آموزان داده شود که در این راستا سازمان حمل و نقل آماده هرگونه همکاری با تمامی مدارس است تا دانش آموزان آشنایی بیشتری نسبت به فرهنگ رانندگی پیدا کرده و به خانواده های خود منتقل کنند.

وحید کیا افزود : با توجه به آموزشهای ترافیک و ایمن سازی و آرام سازی ترافیک هرروز شاهد پایین آمادن میزان سوانح رانندگی در سطح شهر بوده ایم که اگر این روند مطلوب ادامه پیدا کند، شاهد بیشتر شدن رفتارهای صحیح ترافیکی و به تبع آن کاهش ترافیک در سطح شهر خواهیم بود.

وی با اشاره به نقش شهرداری تبریز در کنترل ترافیکی شهر گفت : شهرداری تبریزدر سالیان گذشته در امر ایجاد مرکز کنترل ترافیک، تعیین خطوط ویژه، تجهیز معابر و میادین به علایم و تجهیزات ترافیکی و تقویت حمل و نقل عمومی اقدامات خوبی انجام داده است .

در پایان این مراسم و با حضور فرمانده پلیس راهور و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز از اولین پروانه حمل و نقل بار درونشهری با هدف ساماندهی خودروهای باربر رونمایی شد.