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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۳

وحید کیا :

تبریز رتبه اول کشور را در کاهش سوانح رانندگی کسب کرد

تبریز رتبه اول کشور را در کاهش سوانح رانندگی کسب کرد

تبریز - خبرگزاری مهر : معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز گفت : طی یک سال گذشته شاهد کاهش 55 درصدی آمار تصادف و سوانح رانندگی در تبریز بوده ایم که این امر سبب شده است این شهر رتبه اول کشور را در کاهش سوانح رانندگی کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب وحید کیا ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از فرهنگیاران و همیاران پلیس راهور شهر تبریز گفت: اداره آموزش و پرورش استان یکی از نهادهایی که تلاش های بسیار مستمری در امر آموزش فرهنگ رانندگی داشته و در طی چندین سال اخیر قدمهای مثبتی در جهت آموزش معلمان و مربیان و نیز دانش آموزان برداشته است.

وی ادامه داد : باید آموزش های مناسب در خصوص  فرهنگ صحیح رانندگی به دانش آموزان داده شود که در این راستا سازمان حمل و نقل آماده هرگونه همکاری با تمامی مدارس است تا دانش آموزان آشنایی بیشتری نسبت به فرهنگ رانندگی پیدا کرده و به خانواده های خود منتقل کنند.

وحید کیا افزود : با توجه به آموزشهای ترافیک و ایمن سازی و آرام سازی ترافیک هرروز شاهد پایین آمادن میزان سوانح رانندگی در سطح شهر بوده ایم که اگر این روند مطلوب ادامه پیدا کند، شاهد بیشتر شدن رفتارهای صحیح ترافیکی و به تبع آن کاهش ترافیک در سطح شهر خواهیم بود.

وی با اشاره به نقش شهرداری تبریز در کنترل ترافیکی شهر گفت : شهرداری تبریزدر سالیان گذشته در امر ایجاد مرکز کنترل ترافیک، تعیین خطوط ویژه، تجهیز معابر و میادین به علایم و تجهیزات ترافیکی و تقویت حمل و نقل عمومی اقدامات خوبی انجام داده است .

در پایان این مراسم و با حضور فرمانده پلیس راهور و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز از اولین پروانه حمل و نقل بار درونشهری با هدف ساماندهی خودروهای باربر رونمایی شد.

کد مطلب 2152741

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