دانش آموختگان از پیدا کردن کار ناامید نشوند/ لزوم حمایت از شرکتهای دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیدخواه رئیس انجمن مهندسی شیمی ایران عصر امروز در هشتمین همایش دانش آموختگان مهندسی شیمی ایران که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: یکی از مشکلات ما در رشته شیمی و حتی رشته های غیر مهندسی این است که به دانشجویان آموزش کارآفرینی نمی دهیم.

وی افزود: ما به عنوان معلم وظیفه داشتیم به دانشجویان آموزش کارآفرینی دهیم.

امیدخواه خطاب به دانشجویان، توصیه کرد: بعد از فارغ التحصیلی منتظر نباشید تا کسی شما را به کار بگیرد، ما باید به شما یاد می دادیم که بعد از فارغ التحصیلی کار ایجاد کنید، نباید انتظار داشته باشیم دیگران برای ما بستر آماده کنند.

وی ادامه داد: اگر شما بعد از دانش آموختگی در پیدا کردن کار دچار مشکل شدید ناامید نشوید، خودتان گروههای چند نفری تشکیل داده و شرکت هایی را ایجاد و خود شغل ایجاد کنید.

رئیس انجمن مهندسی شیمی ایران به ایجاد شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: بر اساس آئین نامه ها و جلساتی که در رابطه با شرکت های دانش بنیان تدوین و برگزار شد، مقرر شده این شرکت ها نیز تحت حمایت دولت قرار گیرند.

امیدخواه بار دیگر، تاکید کرد: بدنبال کارآفرینی باشید، بدنبال این باشید که کار تولیدی انجام دهید و با این دیدگاه وارد بازار کار شوید.