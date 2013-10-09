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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۵۷

حضور مسئولان راه‌آهن سورینت در انجمن حمایت از معلولان ذهنی شهر ری

حضور مسئولان راه‌آهن سورینت در انجمن حمایت از معلولان ذهنی شهر ری

مدیران، کادرفنی و بازیکنان تیم فوتبال راه‌آهن سورینت امروز چهارشنبه در انجمن حمایت از معلولان ذهنی شهر ری حضور یافته و با مسئولان و بیماران مجموعه دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان، سرمربی، کادر فنی و کادر پزشکی تیم سورینت به اتفاق مدیر عامل، معاون اجرایی، مدیر اداری و مسئول فرهنگی باشگاه صبح امروز در محل انجمن حمایت از معلولان ذهنی شهر ری حاضر شدند و ضمن بازدید از این انجمن و آشنایی با فعالیت‌های آن دقایقی نیز با مسئولان و همچنین معلولان ذهنی این مجموعه گپ و گفتگویی صمیمانه داشتند.

در این بین صادق رئیسی‌کیا، رستم زندی و وحید طالب‌لو به نمایندگی از باشگاه سورینت به سخنان و خاطراتی را بیان کردند که این صحبت‌ها با استقبال حاضران مواجه شد.

در این فضای صمیمانه و معنوی خانم سیدی مدیر انجمن حمایت از معلولان ذهنی شهر ری نیز ضمن خیرمقدم به مسئولان، کادرفنی و بازیکنان باشگاه سورینت از ایشان به دلیل آنکه با حضور خود موجب مسرت و خوشحالی معلولان حاضر در این انجمن شدند، تشکر کرد و به ایراد سخنرانی در این زمینه پرداخت.

مدیر انجمن حمایت از معلولان ذهنی شهر ری همچنین در خاتمه برای تیم فوتبال راه‌آهن سورینت در ادامه رقابت‌های لیگ برتر آرزوی موفقیت کرد.

 

کد مطلب 2152746

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