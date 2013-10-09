به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان، سرمربی، کادر فنی و کادر پزشکی تیم سورینت به اتفاق مدیر عامل، معاون اجرایی، مدیر اداری و مسئول فرهنگی باشگاه صبح امروز در محل انجمن حمایت از معلولان ذهنی شهر ری حاضر شدند و ضمن بازدید از این انجمن و آشنایی با فعالیتهای آن دقایقی نیز با مسئولان و همچنین معلولان ذهنی این مجموعه گپ و گفتگویی صمیمانه داشتند.
در این بین صادق رئیسیکیا، رستم زندی و وحید طالبلو به نمایندگی از باشگاه سورینت به سخنان و خاطراتی را بیان کردند که این صحبتها با استقبال حاضران مواجه شد.
در این فضای صمیمانه و معنوی خانم سیدی مدیر انجمن حمایت از معلولان ذهنی شهر ری نیز ضمن خیرمقدم به مسئولان، کادرفنی و بازیکنان باشگاه سورینت از ایشان به دلیل آنکه با حضور خود موجب مسرت و خوشحالی معلولان حاضر در این انجمن شدند، تشکر کرد و به ایراد سخنرانی در این زمینه پرداخت.
مدیر انجمن حمایت از معلولان ذهنی شهر ری همچنین در خاتمه برای تیم فوتبال راهآهن سورینت در ادامه رقابتهای لیگ برتر آرزوی موفقیت کرد.
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