به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان، سرمربی، کادر فنی و کادر پزشکی تیم سورینت به اتفاق مدیر عامل، معاون اجرایی، مدیر اداری و مسئول فرهنگی باشگاه صبح امروز در محل انجمن حمایت از معلولان ذهنی شهر ری حاضر شدند و ضمن بازدید از این انجمن و آشنایی با فعالیت‌های آن دقایقی نیز با مسئولان و همچنین معلولان ذهنی این مجموعه گپ و گفتگویی صمیمانه داشتند.

در این بین صادق رئیسی‌کیا، رستم زندی و وحید طالب‌لو به نمایندگی از باشگاه سورینت به سخنان و خاطراتی را بیان کردند که این صحبت‌ها با استقبال حاضران مواجه شد.



در این فضای صمیمانه و معنوی خانم سیدی مدیر انجمن حمایت از معلولان ذهنی شهر ری نیز ضمن خیرمقدم به مسئولان، کادرفنی و بازیکنان باشگاه سورینت از ایشان به دلیل آنکه با حضور خود موجب مسرت و خوشحالی معلولان حاضر در این انجمن شدند، تشکر کرد و به ایراد سخنرانی در این زمینه پرداخت.

مدیر انجمن حمایت از معلولان ذهنی شهر ری همچنین در خاتمه برای تیم فوتبال راه‌آهن سورینت در ادامه رقابت‌های لیگ برتر آرزوی موفقیت کرد.



