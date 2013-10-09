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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۳

جعفري:

10 درصد مردم يزد سهامدار بورس هستند

10 درصد مردم يزد سهامدار بورس هستند

يزد - خبرگزاري مهر: مدیر بورس منطقه‌ای یزد با اشاره به اینکه ماهانه حدود 600 سهامدار جدید به سهامداران بورس یزد افزوده می شوند، گفت: تاکنون 10 درصد جمعیت این استان در بازار سرمایه جذب شده‌اند.

به گزارش خبرگزاري مهر، علی‌اکبر جعفری، برگزاری کلاس‌های آموزشی آشنایی با بازار سرمایه را از اقدامات بورس یزد در راستای ارتقاي سطح آگاهی و دانش شهروندان یزدی در بازار سرمایه بیان کرد و افزود: در شش ماهه اول سال جاری یک هزار و 700 نفر ساعت آموزش به شهروندان ارائه شده و استان را از این حیث در رتبه اول کشور قرار داده است.

وی گفت: تولید برنامه‌های آموزشی و تحلیلی در رسانه‌ها و تشویق آگاهانه مردم به بازار سرمایه، موجب شده تا زمینه ورود شهروندان یزدی به تدریج در بازار سرمایه کشور افزایش یافته و سهم بالاتری از فرصت‌های بازار سرمایه نصیب این استان شود.

به گفته جعفری، این در حالی است که بورس منطقه‌ای یزد به منظور ارتقا سطح مشارکت مردم این استان، اقدام به توسعه شبکه کارگزاری در سطح این استان و تالارهای معاملاتی بورس در سطح برخی شهرستان‌های استان کرده و این تالارها مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

وي افزود: بورس منطقه‌ای یزد در سال 1383 با حضور شش شرکت کارگزاری با عملکردی که حاکی از معامله 28 میلیون سهم به ارزش 163 میلیارد ریال بود، آغاز به فعالیت كرد و در حال حاضر با حضور 31 کارگزار فعال، حجم این معاملات در سال 1391 به بیش از یک میلیارد و 200 میلیون سهم به ارزش 4 هزار و743 میلیارد ریال رسیده است.

کد مطلب 2152747

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