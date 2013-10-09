دیدار محسن رضایی و حمید میرزاده/ دانشگاه آزاد با یک پژوهشکده مجمع تشخیص مصلحت همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده در این دیدار بر استفاده از ظرفیت های علمی و تجربی دو نهاد دانشگاه آزاد و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توسعه همکاری های دو جانبه و اعتلای سازوکارهای تصمیم گیری تأکید کرد و مقرر شد دانشگاه آزاد و پژوهشکده "چشم انداز" دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری علمی و پژوهشی بین خود را تقویت کنند.

همچنین محسن رضايي پيرامون ديدار خود با میرزاده گفت: دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام همكاري ديرينه اي با دانشگاه آزاد اسلامي داشته است.

رضایی افزود: طي سال هاي اخير وقفه هايي در ارتباط ميان دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامي ايجاد شده بود كه طي جلسه امروز با ميرزاده به بررسي اين موضوع پرداختيم.

به گفته دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، این دو نها براي برقراري ارتباط مستمر و موثردر حال برنامه ريزي هستند.