شناسایی 24 خبازی غیربهداشتی در بروجرد/ آردهای سرگردان جمع آوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه مرادی ظهر چهارشنبه در کارگروه آرد و نان شهرستان بروجرد اظهار داشت: در حال حاضر 286 نانوایی شهری و تعداد 68 واحد نانوایی روستایی در شهرستان به فعالیت مشغول هستند.

وی تصریح کرد: همچنین تعداد 45 تا 60 نانوایی غیر مجاز در شهرستان فعالیت می کنند که نانواییهایی که تاییدیه کمیسیون ندارند شناسایی و با آنها برخورد قانونی انجام می شود.

مرادی ادامه داد: پس از بازدید کامل از واحدهای غیر مجاز نانوایی در سطح شهرستان طبق نظر کارگروه سهمیه آرد این واحدها به طور کامل قطع خواهد شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد در ادامه سخنان خود از شناسایی 24 واحد نانوایی غیر بهداشتی در این شهرستان خبر داد و افزود: مطابق بررسی نهایی تیم بازرسی متشکل از اداره صنعت، اتحادیه خبازان، غله، شبکه بهداشت و فرمانداری ویژه بروجرد چنانچه این تعداد از نانوایی ها شرایط بهداشتی لازم را کسب نکنن نسبت به تعطیلی آنها اقدام خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین نانوایی های بدون مجوز ساماندهی و آردهای سرگردان که موجب سوءاستفاده افرادسودجو شده است در سطح شهرستان جمع آوری خواهند شد.