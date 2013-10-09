آپارتمانهای کوچک فضای بازی کودکان را محدود کرده/ گفتگوی کودکان البرزی با کارشناسان ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه همزمان با سومین روز از هفته ملی کودک در کشور، کودکان البرزی با حضور در مرکز آفرینش های کانون پرورش فکری استان در کرج با ورزش سالم آشنا شدند.

در این روز متناسب با نامی که برای آن اعلام شده بود جمعی از کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان به میان کودکان آمدند و درباره ساعات ورزش و ارتباط آن با سلامتی با کودکان به گفتگو پرداختند.



طاهره گرمسیری کارشناس فرهنگی کانون پرورش فکری استان در حاشیه این برنامه گفت: با توجه به این که چهارشنبه 17 مهرماه 92 توسط کمیته هفته ملی کودک به نام (کودک، سلامت و ایمنی) نام گذاری شده بود، جمعی از کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان در برنامه حضور یافته و در رابطه با ورزش و ویژگی های ورزش سالم با کودکان صحبت کردند.

گرمسیری در ادامه به برگزاری غرفه های فرهنگی،هنری و ادبی اشاره کرد و افزود: از آغاز برگزاری جشنواره غرفه های مختلف نجوم،فعالیت های اسلامی، بازی و سرگرمی، کاردستی، فعالیت های ادبی، نقاشی، گریم کودکان، معرفی هفته ملی کودک برپا شده و طی این روزها فعالیت های متنوعی را اجرا کردند.



وی استقبال از جشنواره هفته ملی کودک را بسیار خوب توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد تا پایان هفته شاهد حضور خوب کودکان و نوجوانان و والدین آنان و اولیای تربیتی در برنامه ها باشیم.

کودکان آسیب پذیرترین افراد در برابر حوادث هستند



مشاور مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور نیز در سخنانی به مناسبت 17 مهرماه که به نام کودک، سلامت و ایمنی نامگذاری شده است، گفت: در تمامی جوامع کودکان از آسیب پذیرترین افراد در برابر حوادث هستند.



صفی الله رمضانخانی افزود: با توجه به اینکه وضعیت زندگی، رشد و بالندگی کودکان روشن ترین نشانه توان هر جامعه ای محسوب می شود هیچ تلاشی ارزشمندتر از بخشیدن فرداهایی روشن به کودکان وجود ندارد، زیرا کودکان شهروندان شریفی هستند که می توانند در ساختن آینده ای بهتر، یار و یاورمان باشند.

والدین و مراقبان کودک به دانش و مهارت کافی مجهز باشند



وی خطاب به والدین تاکید کرد: والدین و مراقبان کودک نقش مهمی در تامین، حفظ و ارتقای سلامت و ایمنی کودکان دارند و برای ایفای چنین نقشی باید از دانش و مهارت کافی برخوردار شوند و مطالعه این نکات ضروری به نظر می رسد.



رمضانخانی یادآور شد: کودکان به‌واسطه حس کنجکاوی، درک متفاوت از خطر، شجاعت کاذب، کوتاهی قامت، فیزیک آسیب‌پذیر و اشکال در دیدن و دیده شدن و زندگی در دنیایی که توسط بزرگ‌ترها و متناسب با سلایق آنها ساخته شده از قربانیان حوادث در جامعه هستند.

هیچ تلاشی ارزشمندتر از بخشیدن فرداهایی بهتر به کودکان نیست



وی توجه به نیازهای کودک از جمله اختصاص مکانی مناسب بازی را به عنوان یکی از مهمترین مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد دانست و اظهار داشت: بازی و تفریح اقتضای سن کودک است. کودک در بازی با همسالان خود با کارگروهی آشنا می‌شود و چگونگی همکاری و رقابت را تجربه می کند. حال اگر به این نیاز کودک به نحو صحیح پاسخ داده نشود، یعنی مکانی در اختیار او قرار نگیرد، کوچه و خیابان را مکان بازی خود انتخاب می‌کند و در معرض خطر انواع آسیب قرار می‌گیرد.



مدیرکل کانون پرورش فکری استان البرز در ادامه با اشاره به نقش ایمنی و سلامت روانی در سلامت جسمی کودک یادآور شد: ما وظیفه داریم فضاهایی را ایجاد کنیم تا کودکان در یک تعامل مثبت با جمع دوستان، توانمندی‌های خود را بروز دهند. کودکانی که در این دوران تعامل بیشتری با والدین و همسالان خود دارند در آینده افراد هوشمندتری خواهند بود.

آپارتمانهای کوچک فضای بازی کودکان را محدود کرده است



وی فضای کم بازی‌ برای کودکان در آپارتمان ها را از مشکلات امروزه بیشتر پدر و مادرها عنوان کرد و ادامه داد: استفاده از مکان هایی نظیر مراکز فرهنگی و بازی و سالن های ورزشی از جمله راهکار هایی است که امروزه این نیاز را برآورده می کند. خانواده ها باید علاوه بر استاندارد هایی که مربوط به سلامت و ایمنی جسمی کودکان است به موارد مهمی که ممکن است سلامت روانی کودکان را نیز تحت تاثیر قرار دهد توجه کنند.



رمضانخانی در پایان آگاه کردن خانواده ها را از ضروریات مهم جامعه دانست و گفت: روز سلامت و ایمنی کودک فرصت مناسبی است برای دستگاه های مختلف ذیربط که اولیا را با نکات مهم آشنا کنند.

وی افزود: هم اکنون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز با رایزنی هایی که با سازمان های مختلف داشته، راهکار هایی از جمله نشست توجیهی والدین و کودکان پیرامون سلامتی را در دستور کار خود قرار داده است.



جشنواره هفته ملی کودک در استان البرز همزمان با آغاز هفته کودک در استان آغاز شده و هر روز برنامه های متنوع و شادی متناسب با نامگذاری روزهای این هفته توسط کانون پرورش فکری و با همکاری دیگر نهادهای استان برگزار می شود.