دوربین های کنترل ترافیک در خیابانهای بروجرد نصب می شود

محمد رضا معظمی گودرزی در گفتگو با مهر اظهار داشت: کار نصب سیستم تصویری و دوربین های مدار بسته از گذشته در کارگروه ترافیک شهرستان مطرح بوده که ما نسبت به اجرای آن اقدام کرده ایم.

وی تصریح کرد: شهرداری بروجرد این موضوع را در دست پیگیری و اقدام دارد تا هرچه سریعتر این سیستم در سطح بروجرد نصب شود.

رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد ادامه داد: در حال حاضر کیفیت دوربین ها، محل استقرار آنها و حجم سرور مورد استفاده سازمان فاوا شهرداری موضوعاتی بوده که از اهمیت بالایی برخوردار است.

معظمی افزود: در حال حاضر مشکل عمده تامین بودجه برای اجرای این برنامه در سطح بروجرد است که امید است سرور این کار با 15 سال ظرفیت طراحی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد با اشاره به مزیتهای این طرح اظهار داشت: کاهش بار ترافیکی، شناسایی مناطق پرترافیک در سطح شهر، نظارت و کنترل نقاط حادثه خیز در سطح شهر، دسترسی کامل و سریع به اتفاقات، تصادفات بین شهری و بالا بردن ضریب امنیتی مردم از فواید این طرح است.