جشنواره شعر کردی دفاع مقدس در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه در این جشنواره که عصر چهارشنبه در سالن اجتماعات بنیاد حفظ آثار استان کرمانشاه برگزار شد یکی از ماموریت های این بنیاد را گسترش تفکر بسیجی و توسعه روحیه جهادی و شهادت طلبی در جامعه عنوان کرد.

سرهنگ مرادعلی محمدی با بیان اینکه باید نهایت توان خود را برای انتقال فرهنگ دوران دفاع مقدس به نسل کنونی و نسل آینده به کار بگیریم، اظهار داشت: وقایعی در طول هشت سال جنگ تحمیلی به وقوع پیوست که مشابه آن را در هیچ جنگ و در هیچ کجای دنیا نمی توان پیدا کرد.

وی افزود: باید به این نکته نیز توجه داشت که دشمنان اسلام و قرآن نیز بیکار ننشسته اند و با تشکیل اتاق های فکر درصدد مخدوش کردن چهره دفاع مقدس و رشادت های و ایثارگری های رزمندگان کشورمان در آن دوران پر از حماسه هستند.

سرهنگ محمدی خاطرنشان کرد: دشمنان با طراحی برنامه های مختلف قصد دارند تا ارزشها را از بین برده و ضد ارزش ها را جایگزین نمایند و اینگونه وانمود کنند که دوران دفاع مقدس دورانی بیهوده بود و باید به فراموشی سپرده شود.

وی یادآور شد: بنابراین امروز همه وظیفه داریم تا فرهنگ غنی دفاع مقدس را نسل به نسل انتقال داده و همه ساله با برپایی برنامه ها و همایش ها و یادواره هایی خاطرات آن دوران شکوهمند را زنده نگه داریم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار کرمانشاه در ادامه زبان شعر را راهی موثر در راستای زنده نگه داشتن ارزش های دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: از آن جایی که زبان بومی مردم این دیار کردی است، برپایی جشنواره شعر کردی دفاع مقدس می تواند اقدام مناسبی برای زنده نگه داشتن فرهنگ دفاع مقدس و ایثار و شهادت باشد.

محمدی در پایان و با بیان اینکه در ابتدا قرار بود این جشنواره در روز نهم مهر که مصادف با سالروز عملیات مسلم بن عقیل بود برگزار شود اما بنا به دلایلی به تاخیر افتاد، گفت: قرار است یک مجموعه کتاب شعر کردی از آثار ارسالی تدوین و با عنوان "روژیل بازی دراز" به چاپ برسد.