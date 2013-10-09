متولی مطبوعات کهگیلویه و بویراحمد پس از 29 ماه به نشست رسانه ای استاندار دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بعدازظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد با رسانه ها گفت: طی 29 ماهی که در این استان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بودم، هیچگاه به نشست خبری استاندار دعوت نشدم.

امین کمالوندی این مسئله را به فال نیک گرفت و افزود: این اولین بار است که اداره فرهنگ و ارشاد به عنوان متولی رسانه ها طی این مدت به نشست خبری استاندار دعوت می شود.

وی در ادامه گفت: 40 نشریه فعال در این استان وجود دارد که از این تعداد تنها 30نشریه فعال است.

کمالوندی بیان کرد: همچنین 50سایت در زمینه اطلاع رسانی در این استان فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران در این استان با دست خالی کار می کنند، اظهار داشت: وضعیت معیشتی خبرنگاران این استان به هیچ وجه مطلوب نیست.

این مسئول بر حمایت از جامعه خبری استان تاکید کرد و افزود: خبرنگاران این استان در سرما و گرما با کمترین امکانات و ابزار به اطلاع رسانی می پردازند.

کمالوندی تصریح کرد: هیچ رسانه معاندی در این استان وجود ندارد و همه خبرنگاران در راستای اهداف نظام قلم می زنند.

وی همچنین صدور مجوز 21 نشریه طی 29 ماه گذشته، ساماندهی خبرنگاران، تشکیل خانه مطبوعات و سرای روزنامه نگاران، برگزاری دوره های آموزشی و... را برخی از اقدامات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه توسعه مطبوعات عنوان کرد.