اختتامیه بین المجالس جهانی با حضور روسای مجالس کشورهای عضو برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوئیس، یکصد و بیست و نهمین اجلاس پاییزه بین المجالس جهانی با حضور روسای پارلمان ها و هیات های پارلمانی کشورهای عضو عصر امروز چهارشنبه به کار خود پایان داد.
در این اختتامیه علی لاریجانی به همراه هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران شرکت کرد.
این اجلاس در 3 روزه کاری برنامه های خود را در 4 کمیته تخصصی مورد بررسی قرار داد.
اعضای هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در 4 کمیته تخصصی در موضوعات مختلف سخنرانی کردند.
علیرضا سلیمی نماینده محلات، فاطمه آلیا نماینده تهران، ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در روز اول برگزاری اجلاس در کمیته های تخصصی سخنرانی کردند.
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