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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۵۹

گزارش خبرنگار مهر از سوئیس؛

اختتامیه بین المجالس جهانی با حضور روسای مجالس کشورهای عضو برگزار شد

اختتامیه بین المجالس جهانی با حضور روسای مجالس کشورهای عضو برگزار شد

مراسم اختتامیه بین المجالس جهانی دقایقی قبل با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر روسای مجالس و هیات های پارلمانی شرکت کننده برگزار شد و این اجلاس به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوئیس، یکصد و بیست و نهمین اجلاس پاییزه بین المجالس جهانی با حضور روسای پارلمان ها و هیات های پارلمانی کشورهای عضو عصر امروز چهارشنبه به کار خود پایان داد.

در این اختتامیه علی لاریجانی به همراه هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران شرکت کرد.

این اجلاس در 3 روزه کاری برنامه های خود را در 4 کمیته تخصصی مورد بررسی قرار داد.

اعضای هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در 4 کمیته تخصصی در موضوعات مختلف سخنرانی کردند.

علیرضا سلیمی نماینده محلات، فاطمه آلیا نماینده تهران، ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در روز اول برگزاری اجلاس در کمیته های تخصصی سخنرانی کردند.

 

کد مطلب 2152760

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