اختتامیه بین المجالس جهانی با حضور روسای مجالس کشورهای عضو برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوئیس، یکصد و بیست و نهمین اجلاس پاییزه بین المجالس جهانی با حضور روسای پارلمان ها و هیات های پارلمانی کشورهای عضو عصر امروز چهارشنبه به کار خود پایان داد.

در این اختتامیه علی لاریجانی به همراه هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران شرکت کرد.

این اجلاس در 3 روزه کاری برنامه های خود را در 4 کمیته تخصصی مورد بررسی قرار داد.

اعضای هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در 4 کمیته تخصصی در موضوعات مختلف سخنرانی کردند.

علیرضا سلیمی نماینده محلات، فاطمه آلیا نماینده تهران، ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در روز اول برگزاری اجلاس در کمیته های تخصصی سخنرانی کردند.