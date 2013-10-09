دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی لرستان از رده های برتر در کشور است

سردار محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و نمایشگاه عکس انتظام کشور در لرستان اظهار داشت: این نمایشگاه به مناسبت هفته ناجا و به منظور معرفی دستاوردهای دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی لرستان در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد برگزار شده است.

وی با بیان اینکه دفتر تحقیقات فرماندهی انتظامی لرستان از رده های برتر کشور است، تصریح کرد: این دفتر با داشتن پتانسل خوب از اساتید ملی و انجام تحقیقات و پژوهش های بسیار در حوزه احساس امنیت جزو رده های برتر کشور محسوب می شود.

فرمانده انتظامی استان لرستان در ادامه سخنان خود با برشمردن فعالیت های دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی لرستان گفت: قرار است یک کاربست علمی در حوزه احساس امنیت در استان و با همت اساتید برجسته و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تدوین شود.

سردار قنبری با بیان اینکه فعالیت در خصوص ارتقاء احساس امنیت حوزه های مختلفی دارد، افزود: نقش رسانه ها و همکاری سایر نهادهای ذی ربط برای ارتقاء سطح احساس امنیت در استان حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: در بحث احساس امنیت 28 نهاد و دستگاه دست اندر کار هستند که می توانند به عنوان بازوان نیروی انتظامی همکاری و فعالیت مثمر ثمری داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به نقش رسانه های جمعی، مکتوب و مجازی در ارتقاء احساس امنیت در استان اظهار داشت: همکاری رسانه ها می تواند کمک بسیاری برای ارتقاء احساس امنیت در استان به نیروی انتظامی کند.

سردار قنبری با بیان اینکه نقش جراید در ارتقاء احساس امنیت خیلی مهم است، ادامه داد: خوشبختانه رسانه های استان در این راستا همکاری خوبی با مجموعه نیروی انتظامی دارند که امیدورایم این همکاری و تعامل منجر به بالا بردن سطح احساس امنیت در استان شود.