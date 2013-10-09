سالن همایشهای کوثر و کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب، امام جمعه گناباد عصر چهارشنبه در این مراسم که در محل سالن همایشها برگزار شد، اظهار کرد: محبوب ترین مردم نزد خداوند کسی است که بیشتر به مردم خدمت کند و هر چه خدمت گذاری بیشتر باشد محبوبیت نزد خداوند بیشتر است.

امام جمعه گناباد با بیان اینکه بهترین مردم سودمندترین آنها برای مردم است افزود: با تلاش و پشتکار ریاست دانشگاه دکتر مسلم گامهای بزرگی در این دانشگاه برداشته شده است که از جمله آنها می توان به تبدیل دانشکده به دانشگاه، کسب مجوز تحصیلات تکمیلی، آوردن رشته پزشکی، جذب متخصصین برای دانشگاه، توسعه و تکمیل مراکز درمانی و آموزشی و... اشاره کرد.

امام جمعه گناباد ضمن قدردانی از تلاشهای صورت گرفته افزود: در مورد کارهای فرهنگی انجام شده توسط ایشان می توان به ساخت مسجد، سالن آمفی تئاتر، کتابخانه مرکزی، سالن ورزشی و خوابگاهها که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد اشاره کرد.