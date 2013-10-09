آذربایجان شرقی از پایگاه های مهم استعدادیابی و توسعه تنیس در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، فریده گنجویی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری مسابقات تنيس تور زير ۱۴ سال آسيا دختران و پسران در تبریز گفت : سطح فنی رقابت ها بسیار بالا بوده و تبریز نیز توانایی میزبانی این رقابت ها را داشته و تاکنون به خوبی در این عرصه حاضر شده است.

وی ادامه داد: کشورهای عربی وهمچنین کشورهای اسلامی تمایل بالایی برای شرکت در این مسابقات از خود نشان داده اند.

گنجویی افزود: تنیس تبریز و آذربایجان شرقی در جایگاه خوبی در کشور قرار داشته و قهرمانان به نامی به ورزش کشور و آسیا از این خطه معرفی شده اند.

سید محمد شروین اسبقیان، مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی نیز در این دیدار گفت: ارتقا رنکینگ تنیسورهای تبریز مهم ترین هدف برگزاری رقابتهای تور آسیایی در تبریز است و برای میزبانی رقابت های مهم تر نیز زمین های تنیس سهند تبریز بازسازی خواهد شد.

وی ادامه داد: تنیس آذربایجان شرقی پیشینه ای بیش از 45 سال دارد و قهرمانان تنیس تبریز همچنان یاد و خاطره تنیس استان و کشور را در دل ها زنده می کنند.

اسبقیان افزود: برگزاری سومین دوره رقابت های تنیس دختران و پسران زیر 14 سال در تبریز توانایی و پتانسیل بالای این استان و شهر را در تنیس به کشور نشان داده و برای ارتقا سطح کیفی رقابت ها و برگزاری رقابت های فیوچرز و آزاد و در رده های سنی بالاتر امکانات تنیس تبریز بهینه و بازسازی می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در ادامه بیان کرد : با احیا زمین های تنیس سهند تبریز مسابقات با حضور بازیکنان و تیمهای خارجی در کنار حمایت مسئولین استانی و فدراسیون برگزار خواهد شد و برای طراحی این رقابت ها و بازسازی زمین ها به حمایت فدراسیون نیاز داریم.

گفتنی است دور اصلي مسابقات تنيس تور زير ۱۴ سال آسيا در تبريز در حال برگزاری است و اين مسابقات با حضور ۳۲ نفر در جدول پسران و ۱۶ نفر در جدول دختران در تبريز آغاز شده است.

شركت كنندگان در اين مسابقات به طور آزاد حضور يافته اند و از 53 شرکت کننده در این رقابتها 40 بازیکن دارای رنکینگ هستند که به صورت دوره اي با هم به رقابت خواهند پرداخت.

مسابقات تنیس تور تنیس زیر ۱۴ سال آسیا از روز شنبه ۱۳ مهر در زمین های تنیش مجموعه ورزشی شهید خیابانی و مجموعه ورزشی کوثر برای رقابت های پسران و دختران آغاز خواهد شد و جمعه 19 مهر پایان خواهد یافت.