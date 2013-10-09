55 پروژه مصوب سفر رهبری در خراسان شمالی به اتمام رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلیزاده عصر چهارشنبه در آستانه سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به خراسان شمالی، در جمع مدیران دستگاه های اجرایی این استان، عنوان کرد: در سال گذشته اجرای 462 پروژه عمرانی مصوب سفر رهبری در خراسان شمالی آغاز شد که تاکنون از این تعداد 55 پروژه به اتمام رسیده است.

وی اظهار داشت: همچنین از این شمار 88 پروژه دارای پیشرفت فیزیکی بین 50 تا 99 درصد هستند و با تامین اعتبار مورد نیاز، اجرای آنها به اتمام خواهد رسید.

به گفته قلیزاده 319 پروژه دیگر مصوب سفر رهبری هم در حال حاضر دارای صفر تا 33 درصد پیشرفت هستند و اجرای آنها ادامه دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی عنوان کرد: از محل اعتبارات سفر رهبری به استان هزار و 613 پروژه عمرانی با اعتبار 17 هزار میلیارد ریال در مناطق محروم خراسان شمالی اجرا می شود.

به گفته وی از مجموع این اعتبار هزار و 470 میلیارد ریال آن از محل بودجه دفتر مقام معظم رهبری تامین می شود و مابقی آن از محل اعتبارات استانی و وزارت خانه های مربوطه اختصاص می یابد.

قلیزاده عنوان کرد: از مجموع هفده هزار میلیارد ریال پروژه های عمرانی مصوب سفر رهبری در خراسان شمالی هزار و 470 میلیارد ریال سهم دفتر رهبری است و چهار هزار و 950 میلیارد ریال از اعتبارات استانی و هشت هزار و 200 میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات ملي و سهم وزارتخانه ها و سازمان هاي ملي تامین خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین دو هزار و 780 میلیارد ریال از این اعتبارات هم از محل بودجه معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري اختصاص می یابد.

به گفته این مسئول در طول یک سال گذشته از مجموع این اعتبارات تاکنون دو هزار و 200 میلیارد ریال به استان تخصیص داده شده است.

قلیزاده همچنین با یادآوری این که در سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی دوازده هزار و 500 میلیارد ریال نیز تسهیلات به تصویب رسید، اظهار داشت: تاکنون چهار بانک ملی، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و صادرات در این استان سهم تسهیلات خود را ابلاغ کرده اند اما سایر بانک ها این مصوبه را اجرا نکرده اند.

به گفته وی این چهار بانک در مجموع شش هزار و 250 میلیارد ریال از تسهیلات مصوب در سفر مقام معظم رهبری در خراسان شمالی که تقریبا 50 درصد کل تسهیلات مصوب در سفر رهبری به شمار می رود را تایید کرده و پرداخت آن آغاز شده است.

قلیزاده اظهار داشت: از محل این تسهیلات 95 طرح با اعتبار 216 میلیارد ریال از سوی این چهار بانک پذیرش شده و تاکنون به پنج طرح از این تعداد نیز تسهیلات سفر رهبری اعطا شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی تفاوت نرخ سود اعلام شده از سوی بانک های عامل را مهمترین دلیل ایجاد مشکل در زمینه ارائه تسهیلات اعلام کرد.