اعتبارات صندوق توسعه ملي در اردبیل تا پایان مهرماه جذب شود

به گزارش خبرنگار مهر، سيد حامد عاملي عصر چهارشنبه در جلسه بررسي طرح هاي توسعه ای معرفي شده از محل تسهيلات بانکی در اردبیل افزود: سهم استان از محل تسهيلات ريالي بودجه 90 صندوق توسعه كشاورزي 356 ميليارد ريال بود كه در اين راستا 49 طرح در قالب توسعه بخش كشاورزي به بانك سپه معرفي شده تا تسهيلات مورد نظر را با سود هفت درصد به متقاضيان واجد شرايط پرداخت كند.

وی با بیان اینکه از اين ميزان تاكنون 142 ميليارد و 500 ميليون ريال به مرحله انعقاد قرارداد رسيده است، تاکید کرد: 40 ميليارد و 641 ميليون ريال به طرح هاي معرفي شده از سوي بانك عامل پرداخت شده است .

معاون استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه نبايد از محل تسهيلات ريالي بودجه 90 صندوق توسعه كشاورزي طرح جديدي به بانك عامل معرفي شود، ادامه داد: بانك سپه هم بايد تا پايان مهرماه عقد قرارداد طرح هاي مصوب را تعيين تكليف کند.

وی تصریح کرد: طرح هايي كه به دليل غير قانوني بودن و يا عدم مراجعه صاحبان آنان هنوز به تصويب نرسيده به جاي آنها طرح هاي اولويت داري كه كارهاي بررسي آنان به مرحله اتمام رسيده جايگزين و اقدامات لازم در اين زمينه صورت گيرد.

عاملی خواستار تعيين تكليف طرح هاي معرفي شده از محل تسهيلات ريالي بودجه سال 90- 91 صندوق توسعه ملي از سوي بانك هاي عامل شد.

وي همچنین از معرفي تعداد 103 طرح از محل تسهيلات ريالي بودجه سال 91 صندوق توسعه ملي به بانك هاي عامل در استان خبر داد و یادآور شد: تعداد طرح ها از محل تسهيلات ريالي بودجه 91 صندوق توسعه ملي با سود 13 درصد با تسهيلات 674 ميليارد ريال به بانك هاي عامل از جمله معرفي شده كه تاكنون 97 ميليارد ريال به مرحله انعقاد قرارداد رسيده است .

معاون برنامه ريزي استاندار اردبیل از بانك ها خواست نسبت به بررسي و نهايي كردن طرح ها در فرصت باقيمانده تا پايان آذرماه سالجاري در خصوص جذب 100 درصدي اعتبارات ابلاغي از محل تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي سال 91 اقدام و تسهيلات مورد نياز متقاضيان را پرداخت كنند.

وی عنوان کرد: در راستاي حمايت از واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و با توجه به محدوديت زماني دستگاه هاي دخيل و بانك هاي عامل بايد با همكاري و مشاركت يكديگر در جذب تسهيلات طرح هاي بزرگ معرفي شده در بخش كشاورزي و صندوق توسعه ملي گام هاي موثرتري بردارند تا شاهد رشد و شكوفايي بخش كشاورزي و ايجاد اشتغال پايدار براي جوانان در استان باشيم .