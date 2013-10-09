تربت حیدریه رتبه اول را در توزیع مرسولات پستی در خراسان رضوی دارد

غلامعلی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت 17 مهر روز جهانی پست اظهار کرد: حوزه فعالیت اداره پست تربت حیدریه در سه شهرستان زاوه، مه ولات و تربت حیدریه است.

رئیس اداره پست تربت حیدریه افزود: این اداره در مجموع سه شهرستان تحت پوشش خود 90 دفتر خدمات ارتباطی روستایی دارد که32 دفتر آن در شهرستان تربت حیدریه، 40 دفتر در زاوه و 18 دفتر نیز در شهرستان مه ولات قرار دارد.

سلیمانی گفت: در شهر تربت حیدریه 7دفتر پیشخوان دولت بخش عمومی در حال فعالیت هستند و 6 دفترهم در حال اخذ مجوز داریم که بزودی راه اندازی خواهند شد و نیز دو دفتر پیشخوان دولت در شهرستان زاوه و دو دفتر پیشخوان در مه ولات مشغول فعالیت هستند و یک دفتر پیشخوان دولت نیز به هر کدام از این دو شهرستان اضافه خواهد شد.

وی اظهار کرد: با توجه به رویکرد شرکت پست در راستای طرح ارتقاء کیفی خدمات پستی اداره پست تربت حیدریه یکی از سه شهرستان استان است که تمام موزعین آن به دستگاه pdaمجهزند و بدون استفاده از دفتر و کاغذ با امضای الکترونیکی مرسوله را تحویل مشتری میدهند.

رئیس اداره پست تربت حیدریه تصریح کرد: شرکت پست در حال حاضر 124 نوع خدمت را به هموطنان ارائه میکند که از این تعداد 80 نوع آن در تربت حیدریه قابل ارائه است که از جمله آن میتوان به سرویس پست ویژه که بهترین و با کیفیت ترین راه ارسال مرسوله است اشاره کرد بطوریکه مرسوله پست ویژه در داخل شهرستان ظرف سه ساعت و خارج از شهرستان در کمتر از 24 ساعت توزیع میشود.

سلیمانی گفت: با توجه به گسترش روز افزون خرید اینترنتی شرکت پست هم در زمینه توزیع اینگونه مرسولات فعالیتهای گسترده ای انجام میدهد بطوریکه سرویس پستی مربوط به خرید اینترنتی در این اداره در شش ماه اول سال 92 نسبت به سال گذشته 90 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: تعداد بسته های پستی ارسالی اداره پست تربت حیدریه در سال گذشته 531هزار فقره و مرسولات واصله جهت توزیع 637هزار بوده است که البته امسال تاکنون تعداد مرسولات نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد افزایش داشته است بطوریکه در حال حاضر روزانه حدود 5هزار مرسوله توزیع و 4هزار و دویست مرسوله ارسال میشود.