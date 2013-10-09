رژه موتوری کارکنان پست شهرستان قدس انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رژه مذکور بعدازظهر امروز با حضور 17 موتور سوار و کامیون و وانت مخصوص حمل مرسولات با حضور رئیس اداره پست شهرستان برگزار شد.



در حاشیه این مراسم رئیس اداره پست شهرستان قدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مراسم به مناسبت روز جهانی پست برگزار شد و مراسم دیگری به منظور قدردانی از کارکنان این اداره روز جمعه برگزار خواهد شد.

چنگیز احمد زاده افزود: هدف این مجموعه افزایش خدمت رسانی به مردم است، این اداره خدماتی نظیرسرویس های پست پیشتاز، ویژه، سفارشی، کارت سوخت، خرید اینترنتی، پخش قبوض گاز و تلفن، عوارض شهرداری، ابلاغ تعزیرات و ادارت دیگر را ارائه می دهد.



این مسئول ادامه داد: تا پایان سال جاری این مجموعه قصد دارد سرویس پست تلفنی را در شهرستان قدس راه اندازی کند، این سرویس هم اکنون در شهر تهران و استان های اذربایجان و اصفهان فعال است و شهرستان های استان تهران درصدد فعالسازی این سرویس هستند.



احمدزاده گفت: با فعال شدن این سرویس مردم می توانند مرسولات پستی خود را با کمترین هزینه و در اسرع وقت در سطح شهر جا به جا کنند و رفت و آمدهای غیر ضروری تا حدودی کاهش پیدا می کند، راه اندازی این سرویس نیازمند همکاری مخابرات است زیرا این سرویس در همه جا با شماره تلفن 193 شناخته می شود.



وی اظهار کرد: درشهرستان قدس در حال حاضر یک باجه مرکزی، یک دفتر پستی و 17 دفتر پیشخوان دولت در حال فعالیت هستند و به شهروندان خدمت رسانی می کنند، در 6 ماهه نخست سال جاری به این مراکز یک میلیون و 350 هزار مرسوله وارد شده و 140 هزار مرسوله خارج شده است.