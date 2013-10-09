لاریجانی ژنو را به مقصد زاگرب ترک کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوئیس، رئیس مجلس شورای اسلامی که از شامگاه دوشنبه برای شرکت در اجلاس بین المجالس جهانی در ژنو به سر می برد عصر روز چهارشنبه ژنو را به مقصد زاگرب برای دیدار با همتای کروات خود ترک کرد.

لاریجانی در اجلاس بین‌المجالس جهانی در کمیته تخصصی صلح و امنیت بین الملل با موضوع جهان عاری از سلاح سخنرانی کرد.

وی در حاشیه برگزاری این اجلاس با روسای مجالس کشورهای شرکت کننده از جمله ایرلند و سوئیس و کشورهای منطقه دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی به دعوت همتای کروات خود عازم کرواسی شد و قرار است پنجشنبه و جمعه در زاگرب بسر ببرد.

در این دو روز لاریجانی علاوه بر دیدار با همتای خود با سایر مقامات این کشور نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.