نرخ سرويس مدارس در يزد افزايش 25 درصدي يافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ابويي، ظهر چهارشنبه در جلسه بررسي برنامه هاي تاكسيراني يزد در شش ماهه دوم سال جاري اظهار داشت: در خصوص نرخ ایاب و ذهاب دانش آموزان بر اساس بند چهار صورت جلسه خردادماه شورای اسلامی شهر يزد، نرخ سرويس مدارس در سال جاری نسبت به سال تحصیلی گذشته 25 درصد افزایش پیدا کرده است.

ابويی ادامه داد: میزان نرخ سرويس مدارس بر اساس میزان مسافت و ساعت کارکرد مدارس و روزهای تعطیل و غیر تعطیل مدارس تعیین می شود.

مديرعامل سازمان تاكسيراني استان يزد بيان كرد: مدارسی که در هفته پنج روز فعالیت دارند و مسیر دانش آموز از صفر تا 10 کیلومتر است، نرخ سرویس برای هر نفر دانش آموز ماهانه 462 هزار و 500 ریال و برای 10 کیلومتر به بالا نرخ ماهیانه 487 هزار و 500 ریال است.

تعيين نرخ سرويس مدارس بر حسب مسافت

اين مسئول همچنين درباره نرخ سرویس مدارسی که در هفته شش روز فعالیت دارند نیز بيان كرد: مسیرهای از صفر تا 10 کیلومتر ماهیانه 550 هزار ریال و از 10 کیلومتر به بالا ماهیانه 587 هزار و 500 ریال بايد به عنوان هزینه سرویس پرداخت كنند.

مديرعامل سازمان تاكسيراني يزد همچنين در مورد عمده ترین فعالیت سازمان تاكسيراني در شش ماهه اول سال جاري، ایاب و ذهاب مدارس را مهمترين وظيفه اين سازمان اعلام كرد.

وي ادامه داد: یکی از فعالیت های بسیار مهمی که دغدغه خانواده ها و مورد تأکید ما و مدارس است، ایاب و ذهاب دانش آموزان است که بر اساس آیین نامه اجرایی، افراد حقیقی و حقوقی باید برای انجام این کار به سازمان های مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی ها مراجعه کنند.

منشور اخلاقي 20 بندي براي رانندگان سرويس مدارس يزد تدوين شد

مدیرعامل سازمان تاکسرانی شهرداری یزد خاطرنشان كرد: با هماهنگی و همکاری های صورت گرفته بین سازمان تاكسيراني و مدیران آموزش و پرورش، یک منشور اخلاقی در 20 بند تهیه شده که هر کسی در ابتدا باید برای دریافت مجوز ایاب و ذهاب، این منشور را امضا کنند.

ابويی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از قبیل بستن کمربند، رعایت سرعت مطمئنه و رعایت نرخ مصوب، عدم استعمال دخانیات، پوشش مناسب و رعایت ظرفیت خودرو در سوار كردن را از جمله مفاد این منشور دانست.

سرويس هاي ميني بوس و اتوبوس زير نظر اتوبوسراني است

وی اظهار داشت: سازمان تاکسیرانی فقط خودروهای سواری را زيرپوشش دارد و سرویس مدارس و مینی بوسها تحت نظر سازمان اتوبوسرانی است.

ابويي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به گستردگي فعاليت هاي سازمان تاكسيراني بيان كرد: يكي از فعاليت هاي اين سازمان، رسيدگي به وضعيت آژانس هاست.

16 هزار نفر از تاكسيراني مجوز فعاليت دريافت كرده اند

وي خاطرنشان كرد: در همين راستا، 10 هزار نفر در زمينه آژانس ها و تاکسی ها و شش هزار نفر در زمينه ساماندهی بار در شهر یزد از این سازمان مجوز دریافت کرده اند.

ابويی يادآور شد: در آینده ای نزدیک هر نوع باری، ایستگاه حمل مجزای مربوط به خود را خواهد داشت و سازمان تاكسيراني نظارت هاي خود را در اين حيطه گسترش خواهد داد.