شعر کردی بستر گویای حماسه های جاوید است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرضا رادفرعصر چهارشنبه در جشنواره شعر کردی دفاع مقدس خاطرنشان کرد: ادبیات کردی همواره از غنای بسیار خوبی برخوردار بوده و از پژوهش هایی که به زبان کردی صورت بگیردنیز استقبال می کنیم.

رادفر گفت: سابقه ادبیات کردی مخصوصا شعر کردی بسیار طولانی است و مجموعه سروده های گویشوران کرد در گویش های کردی نشان می دهد که سابقه شعر کردی به قرن سوم هجری می رسد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در این میان اشعار حماسی جایگاه خاصی در میان کرد زبانان دارد که در شعر دفاع مقدس نیز این روحیه حماسی مردان و زنان کرد هویداست

وی افزود: غم ها، شادیهاف پیروزی ها و دلیری های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس و احساسات خاصی در زبان کردی تصویر می شود که اثرگذاری منحصر به فردی دارد و البته این اشعار حماسی در موسیقی های مقامی کردی نیز به خوبی نمود دارد و از شهرت خاصی برخوردار است.

وی همچنین از ارسال یکصد اثر به دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت: از میان آثار ارسالی 15 اثر برگزیده شد.

رادفر با بیان اینکه همه مردم باید خود را موظف به حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس بدانند، اظهار داشت: به همین منظور به دنبال ایجاد تولیدات فاخر در حوزه شعر و ادبیات دفاع مقدس هستیم.

همچنین در پایان این مراسم "پریوش ملکشاهی، زینب اکبری، شبنم کریمی، نسرین بیگی، الهام علی پور، حبیب الله عنبری، سجاد رضایی، مریم رستمی، آذر ولی زاده، مهرداد ناصری، ایمان فریدونی، حمزه کرمی، ژینا مرادی و سهیلا فرخی" افرادی بودند که آثارشان به عنوان اثرهای برتر جشنواره شناخته شد.

در این جشنواره همچنین از محمد چهری که آثارش در جشنواره پذیرفته شده بود نیز به عنوان پیشکسوت نمونه شعر کردی دفاع مقدس تجلیل شد.