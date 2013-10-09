خادمان حرمين كاظمين(ع) به حرم ثامن الحجج(ع) مشرف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعي از خادمان حرم امام موسي كاظم(ع) و امام جواد(ع) ضمن تشرف به حرم ثامن الحجج(ع)، از دستاوردهاي آستان قدس رضوي بازديد كردند.

گروهی متشكل از 15 نفر از خادمان و معماران ستاد بازسازي عتبات عاليات كاظمين(ع)، ضمن تشرف به حرم مطهر رضوي، از فعاليت‌هاي مختلف آستان قدس رضوي به ويژه فعاليت‌هاي سازمان كتاب‌خانه ها، موزه‌ها و مركز اسناد و مركز نمايشگاه‌ها و همايش‌هاي آستان قدس رضوي بازديد كردند.

سالم ضياء يكي از خدام حرم امام موسي كاظم(ع) و حرم امام جواد(ع) در حاشيه اين بازديد اظهار کرد: در بازديد از بخش‌هاي مجموعه آستان قدس رضوي با فعاليت هاي اين مجموعه عظيم در سطح جهان تشيع آشنا شدم.

وي كه يكي از معماران ستاد بازسازي عتبات عاليات است، عنوان كرد: آشنایی با دستاوردهای آستان قدس رضوی در این نمایشگاه برای ما بسیار مفید و كامل بود و اشياء نفيس و ارزشمندي كه با قدمت چند صد ساله در موزه به نمايش گذاشته شده در نوع خود بي نظير است.

برگزاري جشن روز ازدواج در دانشگاه بين المللي امام رضا(ع)

جشن باشكوه ازدواج به همت كانون قرآن و عترت دانشگاه بين المللي امام رضا(ع) برگزار شد.

سخنراني، اهداء جوايز، پخش نماهنگ و نمايش اسلايد هايي در خصوص ازدواج از برنامه‌هاي اين ويژه برنامه بود که با حضور بيش از 200 دانشجو، در سالن همايش‌هاي الغدير دانشگاه بين المللي امام رضا(ع) برگزار شد.

دكتر نبي از مشاوران امور ازدواج در حاشيه اين مراسم اظهار کرد: انسان‌ها در كنار هم كامل مي شوند، زيرا با هم متفاوتند؛ مردها به دنبال موفقيت و زنان دنبال به آرامش هستند. ازدواج تصميم يك سفر است و اگر مي خواهي كه در جامعه تاثير گذار باشي وبه موفقيت برسي بايد ازدواج كني و اين ازدواج نياز به آموزش دارد.

اين مشاور، ترحم، مزاياي شغلي، مهاجرت، خود نمايي، فخر فروشي و ترس از تنهايي را انگيزه هاي منفي ازدواج دانست و افزود: عشق يكي از معيار‌هاي مثبت ازدواج است و به انسان اميد مي دهد.

در ادامه دانشجويان متاهل حاضر در اين مراسم خاطرات تلخ و شيرين دوران ازدواج خود را براي حاضرين مرور كردند.

توجه به کیفیت و تولید مناسب عامل موفقیت در فعالیتهای اقتصادی است

رئيس هیئت مديره و مديرعامل سازمان اقتصادي رضوي گفت: توجه به كيفيت، توليد مناسب و حضور موثر در بازار فروش از عوامل اساسي موفقيت در فعاليتهاي اقتصادي و توليدي است.

مهدي عزيزيان در بازديد از خطوط توليدي و بخش هاي مختلف شركت نان قدس رضوي در جمع مدیران اين شركت اظهار کرد: از جمله مواردی كه در فعاليت واحدهاي توليدي و بخصوص صنايع غذايي بايد مدنظر باشد، كنترل كيفيت و رعايت موازين و اصول بهداشتي است كه علاوه بر ارائه محصولات بهتر، منجر به حضور موثر در بازار و جلب نظر مشتريان مي شود.

رئيس هیئت مديره و مديرعامل سازمان اقتصادي رضوي با اشاره به ضرورت توجه بیشتر در کنترل کیفیت و سلامت محصولات غذایی آستان قدس رضوی گفت: انتساب شركتها و موسسات تابعه آستان قدس رضوي به دستگاه و تشكيلات مقدس حضرت رضا (ع) وظيفه اي سنگين و بسيار مهم بر دوش مديران و هریک از كاركنان اين شركتها قرار مي‌دهد و بيش از موسسات مشابه در رعايت مباحث كنترل كيفيت و ارائه محصولات ممتاز و شايسته، باید دقت شود چرا که این انتساب باعث مي شودكه توليدكنندگان، فروشندگان و مشتريان محصولات آستان قدس رضوي با ظرافت و توجه خاصي به اين موضوع بنگرند.