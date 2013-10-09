ایران مقابل صربستان شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران امروز در دیدار با صربستان در سه ست پیاپی تن به شکست داد. شاگردان پیمان اکبری در این دیدار با نتیجه 21 بر 13، 21 بر 13 و 21 بر 19 شکست خوردند.

ایران روز گذشته هم مقابل روسیه با نتیجه 3 بر یک شکست خورده بود و با شکست مقابل صربستان شانسی برای حضور در مرحله نیمه نهایی این رقابتها ندارد.

"الکساندر آتاناسیه‎ویچ" کاپیتان صربستان با کسب 13 امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان برگزیده شد و از ایران مجتبی میرزا جانپور و میلاد عبادی پور با 6 امتیاز به عنوان امتیازآورترین‌ها انتخاب شدند.