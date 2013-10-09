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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۹:۱۶

والیبال زیر 23 قهرمانی جهان- برزیل؛

ایران مقابل صربستان شکست خورد

ایران مقابل صربستان شکست خورد

والیبال ایران دومین شکست خود در رقابتهای زیر 23 سال جهان در اوبرلاندیای برزیل را تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران امروز در دیدار با صربستان در سه ست پیاپی تن به شکست داد. شاگردان پیمان اکبری در این دیدار  با نتیجه 21 بر 13، 21 بر 13 و 21 بر 19 شکست خوردند.

ایران روز گذشته هم مقابل روسیه با نتیجه 3 بر یک شکست خورده بود و با شکست مقابل صربستان شانسی برای حضور در مرحله نیمه نهایی این رقابتها ندارد.

"الکساندر آتاناسیه‎ویچ" کاپیتان صربستان با کسب 13 امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان برگزیده شد و از ایران مجتبی میرزا جانپور و میلاد عبادی پور با 6 امتیاز به عنوان امتیازآورترین‌ها انتخاب شدند.

کد مطلب 2152785

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