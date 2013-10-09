شكست تيم دريانوردان بوشهر از گلساپوش يزد/ نماينده يزد همچنان در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سيزدهم ليگ برتر فوتبال ساحلي كشو، عصر چهارشنبه در زمين مجموعه ورزشي شهداي سلمان محمود آباد يزد پيگيري شد.

در اين مسابقه دو تيم مدعي و صاحب نام فوتبال ساحلي ليگ برتر كشور در مقابل هم قرار گرفتند كه در پايان تيم گلساپوش موفق شد حريف خود را با چهار گل از ميدان به در كند.

گلهاي اين بازي توسط حميد به‍زاد پور، محمد علي مختاري، سيد محمد ميرحسيني و مهدي ميرشمسي به ثمر رسيد.

همچنين گل هاي تيم فوتبال ساحلي دريانوردان بوشهر نيز توسط مجتبي كرمي، مطفي كياني و سروش دشتي به ثمر رسيد.

تيم فوتبال ساحلي گلساپوش يزد با اين برد شيرين خانگي مجموع امتيازات خود را به ۳۶ رساند و همچنان در صدر گروه خليج فارس اين رقايت ها قرار دارد.

اين تيم در هفته چهاردهم و پاياني دور مقدماتي ليگ امسال در روز چهارشنبه هفته آينده در همدان مهمان تيم پايانه ها اين استان خواهد بود.