كوزه سفالي منقوش در نيشابور كشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي گفت: دو قاچاقچي كه قصد فروش يك كوزه سفالي در شاهرود را داشتند به همت نيروهاي يگان حفاظت اين اداره كل در نيشابور دستگير شدند.

سرهنگ مصطفي شوشتري اظهار کرد: در پي اعلام گزارشاتي مربوط به نقل و انتقال اشياء تاريخي به فرماندهي يگان حفاظت اين اداره كل وتعقيب افراد مرتبط با خريد و فروش اشياء فرهنگي پس از اطمينان از تصميم قاچاقچيان از حمل اشياء به شاهرود جهت فروش، كاركنان يگان حفاظت ميراث فرهنگي نيشابور درمحور ورودي شهر نيشابور خودرو اين افراد را شناسايي كردند.

فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي گفت: نيروهاي يگان حفاظت اين اداره كل پس از بازرسي خودرو يك كوزه بزرگ سفالي منقوش لعابدار كه در خودرو جاسازي شده بود كشف كردند كه طبق گمانه زني اوليه باستان شناسان مربوط به قرن 4 يا 5 هجري است.

شوشتري افزود: در اين خصوص دو نفر دستگير شدند و جهت اعمال قانون به مراجع قضايي معرفي شدند.

آزمون سراسري قران كريم در خراسان رضوی برگزار می شود

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: آزمون سراسری قرآن کریم ویژه قرآن‌آموزان مؤسسات قرآنی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمعه، 19 مهرماه با شرکت 7500 نفر در19 حوزه امتحانی در خراسان رضوی برگزار می‌شود.

یوسف امینی با اشاره به برگزاری آزمون قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 19 مهرماه خبر داد و اظهار کرد: این آزمون قرآنی همزمان با سراسر کشور 19 مهرماه جاری در 19 حوزه امتحانی در شهرهای استان برگزار می‌شود.

وی افزود: در این استان، 7500 قرآن‌آموز در رشته‌های ترجمه، حفظ و مفاهیم قرآن و طرح قرآنی 1447 با هم به رقابت می‌پردازند.

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: این آزمون که با هدف سنجش و ارزیابی آموزش های قرآنی ارائه شده توسط موسسات قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود در 5رشته حفظ قرآن کریم ،ترجمه و مفاهیم قرآن کریم ،تدبر در قرآن ،صرف و نحو و تفسیر قرآن در 23 سطح برگزار می شود.