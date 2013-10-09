بسیج رسانه نقش به سزایی در مقابله با جنگ نرم دشمن دارد

به گزارش خبرنگار مهر،سعید یوسف پور بعد از ظهر چهارشنبه درگردهمایی بسیج رسانه اظهار داشت: رسانه ها و نهاد های مردمی در دوران دفاع مقدس شایستگی های خود را ثابت کردند.

وی تصریح کرد: بسیج رسانه با حضور خود در عرصه هایی هم چون سازندگی فضای علمی و فرهنگی کشور به دنبال رقم زدن موفقیت دیگر برای ایران اسلامی بوده است.

یوسف پور با اشاره به اینکه مهم ترین هدف و رسالت بسیج تقویت آن است، بیان داشت: با تقویت بسیج رسانه می توان در مقابل جنگ نرم دشمن ایستادگی کرد.

بسیج رسانه در تولید علم فعالیت داشته باشد

وی یادآور شد: بسیج رسانه باید با هدف تقویت انقلاب اسلامی، حفظ و حاکمیت بخشی به روحییه نظام و نقش آفرینی در تولید علم فعالیت داشته باشد.

یوسف پور جامعه هدف بسیج رسانه را تمامی مدیران مسئول، دبیران و خبرنگاران دانست و یادآور شد: تمامی کسانی که در عرصه رسانه فعالیت دارند وحداقل شرایط عضویت در این سازمان را دارند می توانند به جامعه بسیج رسانه بپیوندند.

رئیس شورای عالی بسیج رسانه ادامه داد: برای رسیدن به اهداف لازم است با ایجاد کانون بسیج رسانه حمایت های لازم از بسیج رسانه صورت گیرد.

یوسف پور تاکید کرد: امید است با تشکیل بسیج رسانه هم دلی و هم گرایی در بین اصحاب رسانه حکم فرما شود.