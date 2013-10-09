بزرگترین پارک آموزشی مدیریت بحران کشور در مشهد احداث مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم باغباننژاد ظهر چهارشنبه در نشست خبري هفته ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي اظهار كرد: بزرگترین پارک آموزشی مدیریت بحران کشور در مشهد در صورت تایید شورا و دریافت مصوبات مربوطه عملی میشود.
وي با يادآوري اينكه آسیب پذیری ساختمانها در زلزله به معنای تخریب نیست، توضيح داد: در مواردی مشکلات در صورت بروز حوادث ثانویه مانند شکستن لولههای آب، آتش گرفتن و نشت گاز، برق گرفتگی تشديد مي شود.
مدیر ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد گفت: 75 درصد ساختمانهای شهر مشهد در برابر زلزله هفت ریشتری آسیبپذیر است.
وي ادامه داد: مشکلات و حوادث ثانويه در بحث ايمني ساختمان ها بیشتر از خود زلزله است و گاهي نيز کمک رسانی به آسيب ديدگان در زلزله را مشكل مي كند.
مدیر ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد ادامه داد: به منظور بررسی وضعیت شهر مشهد بانک اطلاعاتی تدوین شده که وضع موجود از نظر ساختمانهای بتنی، آجری، فرسوده و گلنگی، زیرساختهای شهری و گسل های مشهد را نشان مي دهد.
به گفته باغبان نژاد احداث بزرگترین پارک آموزشی مدیریت بحران کشور در مشهد در صورت تایید شورا و دریافت مصوبات مربوطه عملی میشود و این پارک مانند اتاق بحران شرق کشور است.
وی با بيان اينكه در این پارک اقدام به آموزش تمام ایرانیان در سنین و صنوف مختلف مي شود گفت: اين پارك شبیه پارک میکی در ژاپن است که با همکاری استانداری و شهرداری و بر اساس مذاکرات صورت گرفته اجرا میشود.
راه اندازي هشتمين پايگاه مديريت بحران مشهد
اغبان نژاد از راه اندازي هشتمین پایگاه چند منظوره مدیریت بحران در منطقه 12 مشهد خبر داد و افزود: این پایگاه که 1200 مترمربع زیربنا دارد، در شرایط اضطراری مرکز مدیریت بحران است و در شرایط عادی به ورزش شهروندان اختصاص دارد.
وي با اعلام اينكه 60 سوله مدیریت بحران در شهر باید راهاندازی شود گفت: از این تعداد تاکنون هشت سوله احداث شده و آغاز این طرح از مناطق محروم و کمتربرخوردار بوده است.
وي به برگزاري مانورهای مختلف شهر مشهد با فعاليت 16 کارگروه در سازمانهای مختلف شهر خبر داد و بيان كرد: در هفته بالاياي طبيعي شهرداری مشهد سه مانور برگزار خواهد کرد.
وی به چاپ کتابی در سازمان ملل و ترجمه آن به چهار زبان زنده دنیا اشاره كرد و گفت: این کتاب سرفصل آموزشی ما قرار میگیرد و 200 نفر برای آموزش این کتاب در سطح ملی و استانی تدارک دیده شده است.
باغباننژاد با بيان اينكه تشکیل گروههای دوام ثامن در مشهد برای اولین بار در کشور بوده است ادامه داد: داوطلبان واکنش سریع محله در این کارگروهها عضو هستند و بر اساس توافق با استانداری، هلالاحمر، شهرداری و وزارت کشورمقرر شده کار آموزشی به صورت مشترک در این زمینه انجام شود و دستورالعملهای اجرایی آن تهیه شود.
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