شورای سیاست گذاری پانزدهمین نمایشگاه کتاب مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر در این جلسه از برپایی نمایشگاه کتاب در مشهد به عنوان یک رخداد بزرگ فرهنگی یاد کرد و اظهار کرد: با توجه به وجود مضجع شریف رضوی، پیشینه غنی فرهنگی و جایگاه استان به عنوان پایتخت معنوی کشور انتظار می رود تاثیرگذاری بارز و محوری ترین فعالیت این نمایشگاه حول توسعه فرهنگ رضوی باشد.

استاندار خراسان رضوی به جایگاه سوم استان در زمینه نشر اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی با برخورداری از ظرفیت های در خور توجه و نویسندگان، فرهیختگان و ناشران برجسته می تواند در این زمینه پیشتاز باشد و به رتبه نخست کشور دست یابد.

فروزان مهر با اشاره به برگزاری نمایشگاه در هفته اول آبان و تقارن آن با عید سعید غدیر و دهه ی ولایت افزود: برجسته کردن موضوع غدیر و مفهوم ولایت از دیگر موضوعاتی ست که باید در نمایشگاه کتاب امسال به آن به صورت ویژه پرداخته شود.

وی با اشاره به انگیزش عمومی و آشناسازی مردم با کتاب ها و تازه های نشر به عنوان کارکرد اصلی نمایشگاه، بر جذب سلایق گوناگون و تامین نظر قشرهای مختلف بازدیدکننده تاکید کرد و گفت: در این راستا پیش بینی برنامه های فرهنگی و هنری جانبی مانند تئاتر، جلسات نقد و بررسی کتاب با حضور نویسندگان و ارائه محصولات فاخر فرهنگی موثر خواهد بود.

استاندار خراسان رضوی برپایی نمایشگاه را فرصت مغتنمی در راستای تبادل نظر بین مخاطب و نویسنده برشمرد و استفاده از این ظرفیت را جهت آشنایی بیشتر نویسندگان و فعالان حوزه نشر با نیاز و سلیقه مردم ضروری دانست.

فروزان مهر بیان کرد: اطلاع رسانی به عموم شهروندان در مورد زمان برگزاری، روند کم و کیف برنامه ها و آثار ارایه شده در نمایشگاه حایز اهمیت خاص است که تحقق مطلوب آن، اهتمام رسانه های گروهی استان را می طلبد.

وی افزو: باید برنامه ریزی های لازم جهت اختصاص فرصت های خاص بازدید نخبگان و قشرهای اثرگذار و همچنین استفاده ی دیگر شهرستان های خراسان رضوی از ظرفیت نمایشگاه در مشهد صورت پذیرد.

سعید سرابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز در این جلسه با بیان اینکه تاکنون 400 ناشر برای حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی کردند، اظهار کرد: نمایشگاه امسال شامل 11 بخش از جمله عمومی و مذهبی، تخصصی و دانشگاهی، فرهنگ رضوی، کودک و نوجوان، نشرالکترونیک، انتخاب کتاب سال و بین الملل است.

گفتنی ست در این جلسه پیرامون ترکیب ستاد برگزاری، کمیته های ذیل آن و چگونگی مشارکت دستگاه های اجرایی جهت برپایی هر چه بهتر نمایشگاه امسال بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ شد.