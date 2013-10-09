آمریکا کمک های نظامی خود به ارتش مصر را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "نیویورک تایمز" ، دولت آمریکا تصمیم دارد بخش عمده ای از کمک های خود به ارتش مصر را قطع کند.

این خبر را چند تن از مقامات دولت آمریکا اعلام کرده اند و دلیل آن را سرکوب طرفداران محمد مرسی در تابستان گذشته به دست ارتش مصر خوانده اند.

به گفته این مقامات ،این تصمیم دولت اوباما در روزهای آتی اعلام خواهد شد.

کاهش کمک ها شامل قطع تحویل تانک ، هلی کوپتر و هواپیماهای جنگی به ارتش مصر خواهد بود.

بنا به گفته این مقامات آمریکایی کاهش کمک ها شامل کمک به عملیات های مبارزه با تروریسم و افزایش امنیت در مرزها به ویژه در صحرای سینا نخواهد بود.

بنابرگزارش نیویورک تایمز رژیم صهیونیستی در روند تصمیم گیری آمریکا برای کاهش کمک ها به ارتش مصر مشارکت صمیمانه داشته است.