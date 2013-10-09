تقدیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از ضرغامی

به گزارش خبرگزاری مهر ،رئیس ستادکل نیروهای مسلح با ارسال لوح سپاس از مهندس سیدعزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همکاران این رسانه که با همکاری راهبردی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس توانستند در پاسداشت سی و سومین سالگرد دفاع مقدس ابعاد مختلف این حماسه سترگ ملت ایران را در شبکه های صدا و سیما به نمایش بگذارند تقدیر و تشکر کرد.

سردار سرلشکر بسیجی فیروزآبادی در پیام خود با اشاره به فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه‌ای ( مدظله‌العالی) جایگاه و نقش رسانه ملی به عنوان مهمترین ابزار فرهنگی در امر روشنگری و معرفت بخشی جامعه تصریح کرده است:سازمان صدا و سیما در بهره‌مندی از گنجینه ارزشمند حماسه هشت سال دفاع مقدس برای انتقال فرهنگ ارزش‌ها و باورهای اعتقادی- ملی، روحیه خودباوری، ایثار و شجاعت در بین اقشار میهن اسلامی تلاش موثری داشته است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مشارکت باشکوه و شایسته رسانه ملی را در امر انعکاس ابعاد فرهنگی، ارزشی و ملی را در بزرگداشت سی و سومین سالگرد هفته دفاع مقدس یادآوری و اظهار امیدواری کرد سازمان صدا و سیما با تعامل و ارتباط مستمر خود با بنیاد حفظ آثار، عظمت و ارزش‌های دفاع مقدس را در اختیار نسل‌های امروز و فردای تاریخ این مرز و بوم قرار دهند تا از گذرگاههای حساس و سرنوشت‌ساز پیروزمندانه سر برآورند.