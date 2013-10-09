نمایندگان فوتبال خراسان رضوی در لیگ های مختلف کشوری به میدان می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت: نمایندگان فوتبال استان در چارچوب رقابتهای لیگ های نونهالان، امید و پیشکسوتان به مصاف حریفان می روند.

محمد جهانی فر اظهار کرد: هفته سوم لیگ فوتبال نونهالان کشور روز جمعه 19 مهرماه پیگیری می شود که از ساعت 15:15 این روز تیم سایپا مشهد در ورزشگاه انقلاب کرج میهمان تیم شهباز این شهر خواهد بود.

سرپرست هیئت فوتبال خراسان رضوی افزود: با اعلام برنامه هفته چهارم لیگ دسته اول امید کشور از سوی فدراسیون تیم امید ابومسلم مشهد روز 27 مهرماه در ورزشگاه تختی مشهد میزبان شهرداری نوژن نوشهر است.

رقابت های مینی گلف در مشهد برگزار می شود

رئیس هیئت گلف خراسان رضوی از برگزاری یک دوره مسابقه مینی گلف در مشهد خبر داد.

محسن پورتقی اظهار کرد: این رقابت ها همزمان با عید سعید قربان و به مناسبت روز جهانی استاندارد برگزار می شود.

رئیس هیئت گلف خراسان رضوی افزود: مسابقات مینی گلف مشهد روز چهارشنبه 24مهرماه در هر دو بخش آقایان و بانوان در زمین گلف هتل ثامن مشهد انجام خواهد شد.

برگزاری همایش دوچرخه سواری عمومی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی از برگزاری همایش دوچرخه سواری عمومی به مناسبت هفته نیروی انتظامی خبر داد.

ابوالقاسم باروح گفت: این همایش ویژه آقایان از ساعت 7 صبح روز جمعه 19 مهرماه از مقابل پارک ملت مشهد به سمت میدان دکتر شریعتی برگزار می شود.

رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی افزود: علاقمندان می توانند با هر نوع دوچرخه و در هر رده سنی در این همایش عمومی شرکت کنند.

جودوکاران دختر خراسانی به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند

سرپرست هیئت جودو کوراش خراسان رضوی گفت: تیم جودوی دختران نوجوان و جوان استان در رقابتهای قهرمانی کشور شرکت می کند.

هوشنگ ولی پور اظهار کرد: رقابتهای جودوی قهرمانی نوجوانان و جوانان دختر کشور روز جمعه 19 مهرماه در استان همدان برگزار می شود.

سرپرست هیئت جودو کوراش خراسان رضوی افزود: تیم جودوی بانوان استان در رده سنی جوانان با ترکیب مهناز حسنی، هما میرزاپور، نرجس سیرجانی، میمنت قاسم آبادی، زهرا قلی پور و محبوبه روستا و با سرپرستی فهیمه نیک بین در این رقابتها حضور خواهند داشت.