نجات یک مسئول امنیتی استان نینوی/70 هزار کشته حاصل اقدامات تروریستی عراق ظرف ده سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق اعلام کرد: بمب کارگذاشته شده در نزدیکی دبیرستانی در منطقه الطارمیه در نزدیکی روستای المشاهده در شمال بغداد هفت نفر زخمی بر جای گذاشت.

از سوی دیگر منابع نظامی در استان الانبار بیان کرد: نظامیان عراقی هجوم افراد مسلحی که قصد نفوذ به عراق از سوریه را داشتند دفع کردند.

این منابع افزودند: افراد مسلح در نزدیکی گذرگاه الولید در غرب الانبار قصد نفوذ داشتند که ارتش عراق تعدادی از آنها را به هلاکت رساند و برخی دیگر را بازداشت کرد.

از سوی دیگر رئیس پلیس استان نینوی از یک سوء قصد تروریستی در جنوب موصل جان سالم به در برد.

یک منبع وابسته به پلیس در استان الانبار اعلام کرد: افراد مسلح ناشناس یک سروان واحد مبارزه با تروریسم عراق را به هنگام عبور خودروی این افسر عراقی در هیت در غرب الرمادی هدف قراردادند و وی را کشتند.

منابع نظامی عراقی در استان نینوی از کشته شدن یک نظامی ارتش عراق و زخمی شدن سه نفر دیگر در اثر انفجار بمب در مسیر خودروی آنها در غرب موصل خبر دادند.

رسانه های عراقی به زخمی شدن دو نفر از کارکنان شرکت گاز شمال در حمله افراد مسلح به آنها در جنوب کرکوک اشاره کردند.

از سوی دیگر محمد شیاع السودانی وزیر حقوق بشر عراق بیان کرد: در اثر خشونتهای امنیتی در عراق از سال 2003 تا کنون هفتاد هزار نفر کشته و حدود 250 هزار نفر دیگر زخمی و پانزده هزار مفقود شده اند.

وی افزود: تروریسم نه دین می شناسد نه تابعیت و همه جامعه عراق را هدف قرار می دهد و اقدامات تروریستی شامل خودروهای بمبگذاری شده و انتحاریون این آمار را برجای گذاشته است.

وزیر حقوق بشر بیان کرد: گروههای وابسته به القاعده از سوی برخی کشورها خواه از طریق صدور فتوا یا اردوگاههای آموزشی و دیگر اقدامات حمایت می شوند و برخی رسانه ها در تغذیه خشونت و تروریسم نقش زیادی دارند.

وی افزود: برگزاری نشست بین المللی مبارزه با تروریسم در راستای اقدامات دولت عراق علیه افراط گرایی است و در این نشست کارشناسان عراقی،عربی و بین المللی چگونگی مبارزه با تروریسم را بررسی می کنند.

السودانی بیان کرد: دولت عراق شرایطی که در پرورش تروریسم نقش داشته است را مورد بررسی قرار داده است و ما در راستای تقویت حقوق بشر و مبارزه با تروریسم فعالیت می کنیم.