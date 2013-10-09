تکمیل زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوي صورت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي از تكميل زیرساختهای شهركها و نواحي صنعتي خبر داد.

سليماني تلاش دولت در زمینه خدمت رساني به مردم را بی نظیر دانست و اظهار کرد: سبقت در ارائه خدمات به مردم یکی از شاخص های بزرگ نزدیکی دولت به مردم بعد از انقلاب تاكنون بوده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي بیان کرد: با توجه به پیگیری و برنامه ریزی های دولت، ايجاد زیرساختها و زیربناهای مناسبی در سطح استانها و بالاخص روستاهای مختلف شاهد بودیم به نحوی که تمامی مناطق دارای پتانسیل صاحب شهرک یا ناحیه صنعتی شده اند.

سلیمانی گفت: ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی باعث اشتغالزایی بیشتر و خدمت رسانی بهتر به صنایع شده است.

وی تصریح کرد: گاز رسانی به تمامی شهرکها و نواحی صنعتی که حداقل پتانسیل برای دریافت گاز را داشته باشند، در دستور كار سال جاری شرکت قرار دارد.

مشاركت 25 درصدي صادركنندگان خراسان رضوي در فرايند انتخاب صادركننده نمونه استاني

معاون توسعه تجارت خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي از مشاركت 25 درصدي صادركنندگان خراسان رضوي در فرايند انتخاب صادركننده نمونه استاني در سايت نمونش خبر داد .

محمدرضا موحد اظهار کرد: كار رسيدگي به اطلاعات ثبت شده در اين سايت آغاز شده و براساس آيتم هاي مشخص 20 نفر صادركننده نمونه استان جهت معرفي و تقدير در مراسم روز ملي صادرات انتخاب مي شوند.

معاون توسعه تجارت خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي تصريح كرد: 25 درصد حائزين شرايط، از مجموع صادركنندگان فعال استان در اين فرايند شركت کرده اند.

معاون توسعه تجارت خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي به انجام برنامه هاي تبليغي و اطلاع رساني به منظور برگزاري باشكوه مراسم روز ملي صادرات در استان اشاره كرد و افزود: نصب بنرهاي سازمان توسعه تجارت در دستگاههاي اجرايي و سطح شهر و اطلاع رساني از طريق پيام كوتاه، روزنامه ها و پرتال سازمان و مكاتبه با سازمانها و دستگاههاي اجرايي و تشكل هاي صادراتي از جمله اين اقدامات است.

مانور وضعیت اضطراری در پالایشگاه خانگیران اجرا شد

مانور عملیاتی اعلام وضعیت اضطراری در شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد با حضور معاونت های انرژی و عملیات سازمان پدافند غیرعامل کشور، رئیس پدافند غیرعامل ستاد شرکت ملی گاز، مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت نفت و جمعی از کارشناسان پدافند غیرعامل با موفقیت اجرا شد.

رئیس کمیته بحران این شرکت در این خصوص اظهار کرد: در این عملیات در پی قطع برق و به دنبال آن نشت گاز در پالایشگاه و به صدا درآمدن آژیرهای اعلام وضعیت اضطراری، کمیته بحران در محل ستاد بحران پالایشگاه خانگیران با حضور تمامی اعضا تشکیل و شرایط تحت کنترل قرار گرفت.

ناصر اسلامی افزود: با به صدا درآمدن آژیرها، تمامی نیروهای شاغل در واحدهای عملیاتی سریعا محل کار خود را ترک و در محل های تجمع برای انتقال به خارج از محیط کار در صورت ضرورت و احتمال خطر گرد آمدند.

وی تصریح کرد: در این مانور ستادهای امدادی شهرستان سرخس و ستادهای معین در شرکت های نفت و گاز شرق به منظور اعزام نیروها و تجهیزات امدادی اعلام آمادگی کردند.